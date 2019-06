White Sox 5, Yankees 4

New York Chicago ab r h bi ab r h bi LMahieu 3b 4 0 0 0 L.Grcia cf 5 2 2 2 A.Hicks cf 4 0 0 0 Ti.Andr ss 4 1 2 3 Voit 1b 4 0 0 0 J.Abreu 1b 4 0 2 0 G.Sanch c 4 0 0 0 J.McCnn c 3 0 0 0 Grgrius ss 4 1 2 0 El.Jmen lf 2 0 0 0 G.Trres 2b 3 1 2 0 Tilson lf 0 0 0 0 Gardner lf 4 2 1 2 Y.Alnso dh 3 0 0 0 C.Frzer dh 4 0 3 1 J.Rndon 3b 3 0 0 0 Tuchman rf 3 0 1 0 Y.Sanch 2b 2 1 0 0 Urshela ph 1 0 0 0 Cordell rf 4 1 1 0 Totals 35 4 9 3 Totals 30 5 7 5

New York 020 200 000—4 Chicago 000 040 10x—5

E_Ti.Anderson (14). DP_New York 1, Chicago 2. LOB_New York 6, Chicago 8. 2B_C.Frazier (11), L.Garcia (10), J.Abreu (18). HR_Gardner (11), L.Garcia (4), Ti.Anderson (10). CS_C.Frazier (2).

IP H R ER BB SO New York Happ 5 5 4 4 4 2 Kahnle 1 0 0 0 1 2 Ottavino L,2-2 2-3 2 1 1 1 2 Holder 1 1-3 0 0 0 1 1 Chicago Nova 5 2-3 6 4 4 2 5 Osich 1-3 0 0 0 0 0 Marshall W,2-0 1 1 0 0 0 2 Herrera H,6 1 1 0 0 0 3 Bummer S,1-1 1 1 0 0 0 2

WP_Nova.

Umpires_Home, Adam Hamari; First, Todd Tichenor; Second, Phil Cuzzi; Third, Nic Lentz.

T_3:14. A_25,311 (40,615).