Panthers-Kings Sums

Florida 1 1 2—4 Los Angeles 1 0 2—3

First Period_1, Florida, Hoffman 33 (Borgstrom, Yandle), 4:10 (pp). 2, Los Angeles, D.Brown 18 (Doughty, Kopitar), 7:35 (pp). Penalties_D.Brown, LA, (tripping), 2:44; Barkov, FLA, (hooking), 6:51; Ekblad, FLA, (tripping), 14:30; Doughty, LA, (delay of game), 17:37.

Second Period_3, Florida, Dadonov 23 (Matheson, Barkov), 4:04. Penalties_MacDermid, LA, Major (fighting), 2:25; J.Brown, FLA, Major (fighting), 2:25; Grundstrom, LA, (interference), 13:16; Los Angeles bench, served by Leipsic (too many men on the ice), 18:59.

Third Period_4, Los Angeles, Leipsic 7 (Roy, Carter), 1:05. 5, Los Angeles, Kopitar 20 (Martinez, D.Brown), 9:44. 6, Florida, Dadonov 24 (Barkov, Huberdeau), 13:47. 7, Florida, Huberdeau 23 (Barkov, Dadonov), 18:04. Penalties_None.

Shots on Goal_Florida 10-16-9_35. Los Angeles 10-9-8_27.

Power-play opportunities_Florida 1 of 4; Los Angeles 1 of 2.

Goalies_Florida, Montembeault 4-0-1 (27 shots-24 saves). Los Angeles, Quick 13-21-6 (35-31).

A_18,022 (18,230). T_2:31.

Referees_Brian Pochmara, Chris Schlenker. Linesmen_Shandor Alphonso, Trent Knorr.