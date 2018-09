Mets 4, Dodgers 2

New York Los Angeles ab r h bi ab r h bi A.Rsrio ss 5 0 3 0 Pderson lf 4 0 0 0 A.Jcksn cf 5 0 1 0 J.Trner 3b 3 1 1 1 Flores 1b 5 0 1 0 M.Mchdo ss 4 0 2 0 Cnforto lf 4 0 0 0 Muncy 2b 3 0 0 0 T.Frzer 3b 3 0 0 0 K.Hrnan 2b 1 0 0 0 Bruce rf 3 2 1 0 Verdugo cf-rf 4 1 2 0 Gsllman p 0 0 0 0 Bllnger 1b-cf 4 0 2 0 Msoraco c 2 0 1 0 Grandal c 3 0 0 1 Jo.Ryes pr 0 0 0 0 Puig rf 2 0 0 0 Plwecki c 0 0 0 0 Maeda p 0 0 0 0 McNeil 2b 3 1 1 0 Madson p 0 0 0 0 deGrom p 2 0 2 1 M.Kemp ph 1 0 0 0 Rnhimer ph 1 0 0 0 A.Wood p 1 0 0 0 S.Lugo p 0 0 0 0 Toles ph 1 0 0 0 Dr.Smth p 0 0 0 0 P.Baez p 0 0 0 0 Nimmo ph-rf 1 1 1 3 Rosscup p 0 0 0 0 Floro p 0 0 0 0 Alxnder p 0 0 0 0 Freese 1b 1 0 0 0 Totals 34 4 11 4 Totals 32 2 7 2

New York 000 010 003—4 Los Angeles 100 000 001—2

E_A.Rosario (13), T.Frazier (8). DP_New York 3, Los Angeles 2. LOB_New York 8, Los Angeles 6. 2B_Bruce (15), M.Machado (28), Verdugo (6). HR_Nimmo (16), J.Turner (12). SB_A.Rosario (18), Puig (14). CS_T.Frazier (2). SF_Grandal (3). S_Plawecki (1).

IP H R ER BB SO New York deGrom 6 2 1 1 1 6 Lugo 1 2 0 0 0 1 Smith W,1-0 1 1 0 0 1 1 Gsellman S,10-16 1 2 1 1 0 0 Los Angeles Wood 5 5 1 1 2 3 Baez 1-3 1 0 0 0 0 Rosscup 1-3 0 0 0 0 0 Floro 1-3 0 0 0 0 0 Alexander 1 2 0 0 1 1 Maeda L,8-9 1 1-3 2 3 3 0 0 Madson 2-3 1 0 0 0 1

HBP_by Maeda (McNeil).

Umpires_Home, John Tumpane; First, Jim Reynolds; Second, Jeremie Rehak; Third, Mark Wegner.

T_3:30. A_45,206 (56,000).