Giants 7, Mets 0

New York San Francisco ab r h bi ab r h bi T.Frzer 3b 4 0 0 0 Panik 2b 4 0 1 0 McNeil 2b 3 0 1 0 Hanson ss 4 0 0 0 A.Jcksn cf 4 0 1 0 Lngoria 3b 3 1 1 0 Flores 1b 3 0 0 0 Belt 1b 4 2 2 2 Bruce rf 3 0 0 0 Slater rf 4 1 2 1 Msoraco c 3 0 0 0 C.Shaw lf 2 0 0 1 Nimmo lf 3 0 1 0 Watson p 0 0 0 0 Jo.Ryes ss 3 0 0 0 Pence ph 0 1 0 0 Wheeler p 2 0 0 0 Blach p 0 0 0 0 Cnforto ph 1 0 0 0 G.Hrnan cf 4 0 1 1 Gsllman p 0 0 0 0 Ar.Grca c 4 1 2 2 Zamora p 0 0 0 0 A.Sarez p 2 0 0 0 Dr.Smth p 0 0 0 0 Blanco lf 2 1 1 0 Rhame p 0 0 0 0 Totals 29 0 3 0 Totals 33 7 10 7

New York 000 000 000—0 San Francisco 000 000 16x—7

DP_San Francisco 1. LOB_New York 3, San Francisco 5. 2B_McNeil (6), Nimmo (22), Panik (13), Belt (18), Slater (6), Blanco (5). 3B_Belt (2). HR_Ar.Garcia (1). SF_C.Shaw (1).

IP H R ER BB SO New York Wheeler L,9-7 7 4 1 1 0 9 Gsellman 0 2 2 2 0 0 Zamora 2-3 1 2 2 1 2 Smith 0 3 2 2 1 0 Rhame 1-3 0 0 0 0 1 San Francisco Suarez W,6-9 7 2 0 0 0 5 Watson H,29 1 1 0 0 0 1 Blach 1 0 0 0 0 2

Gsellman pitched to 2 batters in the 8th

Dr.Smith pitched to 4 batters in the 8th

HBP_by Suarez (McNeil).

Umpires_Home, Mike Estabrook; First, Chad Fairchild; Second, Kerwin Danley; Third, Bruce Dreckman.

T_2:22. A_39,057 (41,915).