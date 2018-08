Diamondbacks 3, Giants 1

Arizona San Francisco ab r h bi ab r h bi Sza Jr. rf 5 1 2 2 McCtchn rf 4 0 1 1 Pollock cf 4 0 0 0 Panik 2b 4 0 1 0 D.Prlta lf 3 0 1 0 B.Crwfr ss 4 0 0 0 Gldschm 1b 3 0 0 0 Hundley c 3 0 0 0 Dscalso 3b 3 0 0 0 Belt 1b 4 0 0 0 E.Escbr 3b 0 0 0 0 Slater lf 3 0 0 0 K.Marte 2b 4 1 1 0 Hanson 3b 2 0 0 0 Ahmed ss 4 1 1 1 G.Hrnan cf 2 1 1 0 Avila c 3 0 0 0 D.Rdrgz p 0 0 0 0 Godley p 2 0 0 0 Strckln p 0 0 0 0 Bradley p 0 0 0 0 Blanco ph 1 0 0 0 C.Wlker ph 1 0 0 0 Moronta p 0 0 0 0 Chafin p 0 0 0 0 S.Dyson p 0 0 0 0 Bxbrger p 0 0 0 0 Pence ph 0 0 0 0 Blach p 0 0 0 0 Totals 32 3 5 3 Totals 27 1 3 1

Arizona 001 200 000—3 San Francisco 000 000 010—1

E_B.Crawford (14). DP_Arizona 2. LOB_Arizona 7, San Francisco 4. 2B_Souza Jr. (14), K.Marte (23), Panik (12). HR_Souza Jr. (4). S_Godley (8), D.Rodriguez (5).

IP H R ER BB SO Arizona Godley W,14-7 7 2-3 2 1 1 1 6 Bradley H,31 1-3 1 0 0 0 1 Chafin H,15 1-3 0 0 0 0 1 Boxberger S,30-36 2-3 0 0 0 0 2 San Francisco Rodriguez L,6-2 5 5 3 3 4 3 Strickland 1 0 0 0 0 1 Moronta 1 0 0 0 0 2 Dyson 1 0 0 0 0 1 Blach 1 0 0 0 0 1

HBP_by Godley (Hundley), by Godley (Hernandez), by Godley (Hanson).

Umpires_Home, Cory Blaser; First, Tripp Gibson; Second, Brian Gorman; Third, Adrian Johnson.

T_2:45. A_35,626 (41,915).