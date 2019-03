Cubs 16, Red Sox 7

Boston Chicago ab r h bi ab r h bi Bnntndi dh 2 0 0 0 Alm Jr. cf 2 1 1 1 B.Dlbec ph 1 1 0 0 Bernard cf 4 2 3 3 M.Betts rf 2 0 0 0 Zobrist rf 1 0 0 0 E.Nunez ss 1 1 1 0 J.Field rf 3 0 0 0 Matheny ph 1 1 1 1 A.Rizzo 1b 2 0 1 1 R.Dvers 3b 2 0 1 0 J.Addci pr 3 1 1 2 S.Trvis lf 2 1 2 5 Cntrras c 1 0 0 0 Mrtinez lf 2 0 0 0 Cratini ph 2 2 0 0 Hrnndez cf 1 0 0 0 Da.Bote 3b 1 0 0 0 Bgaerts ss 2 0 0 0 P.Evans 3b 2 1 2 3 Tavarez rf 2 0 0 0 Dscalso 2b 2 0 0 0 Mreland 1b 2 0 0 0 Z.Short pr 2 1 0 0 Strgeon lf 2 0 0 0 Schwrbr dh 2 1 1 1 Pedroia 2b 2 0 0 0 A.Weber ph 2 1 0 0 Centeno c 2 0 0 0 Zagunis lf 3 1 2 2 Brd Jr. cf 1 0 0 0 C.Burks pr 2 2 1 0 Br.Holt rf 3 1 1 0 Russell ss 3 2 3 2 Swihart c 2 1 1 1 Hoerner pr 2 1 0 0 M.Mller 2b 1 1 0 0 Totals 33 7 7 7 Totals 39 16 15 15

Boston 001 001 050—7 Chicago 002 381 02x—16

E_Miller (1). DP_Boston 1, Chicago 1. LOB_Boston 2, Chicago 7. 2B_Travis (2), Almora Jr. (3), Evans (5), Burks (3), Russell (3). 3B_Zagunis (1). HR_Travis (1), Swihart (1), Bernard (2), Schwarber (0). SB_Russell (1).

IP H R ER BB SO Boston Price L, 0-2 3 2-3 6 5 5 2 2 Kelley 1-3 1 0 0 1 1 Hembree 0 0 3 3 2 0 Workman 1-3 2 2 2 0 1 Lau 2-3 3 3 3 1 2 Thornburg 2-3 1 1 0 0 1 Brewer 1-3 0 0 0 0 1 Weber 1 1 0 0 0 0 Feltman 1 1 2 2 0 1 Chicago Edwards Jr. 1 1 0 0 0 1 Kintzler 1 0 0 0 0 1 Collins W, 0-0 1 1 1 1 0 1 Kontos H, 1 0 0 0 0 0 Wick 1 0 0 0 0 1 Norwood 1 2 1 1 0 2 Carasiti 1 0 0 0 0 0 Clarkin 0 3 5 5 2 0 Effross 1 0 0 0 0 0 Markey 1 0 0 0 0 0

HBP_by_Hembree (Caratini), Weber (Weber), Feltman, Effross (Hernandez).

Umpires_Home, Tom Woodring; First, Jim Wolf; Second, Jim Reynolds; Third, Chris Segal.

T_3:09. A_15,913