Angels 9, Rockies 7

Los Angeles Colorado ab r h bi ab r h bi Calhoun rf 3 0 0 0 Blckmon rf 2 0 1 2 Br.Lund ph 2 0 0 1 R.Tapia rf 3 0 0 0 Simmons ss 3 0 1 0 Arenado 3b 3 0 0 0 W.Tovar ss 2 0 0 0 Valaika 3b 2 0 0 0 A.Pjols dh 1 1 0 0 Da.Dahl dh 3 0 0 0 Ro.Pena ph 1 0 0 0 Mundell ph 1 0 0 0 Z.Czart 3b 2 1 1 0 T.Story ss 2 2 1 1 J.Rojas 3b 2 2 2 0 T.Nevin 1b 1 0 0 0 M.Thiss 1b 2 2 2 2 Rynolds 1b 2 1 0 0 J.Urena 1b 1 1 0 0 P.Money 2b 1 0 1 0 C.Pello lf 3 1 2 1 Sunders lf 2 1 1 1 B.Snger lf 2 0 0 0 Hlliard lf 2 0 0 0 B.Marsh cf 2 1 1 1 Innetta c 1 1 0 0 Bo.Way cf 2 0 2 1 T.Mrphy c 2 0 0 0 Briceno c 2 0 0 0 Tuchman cf 3 1 2 2 J.Krger c 1 0 0 0 N.Cevas cf 1 1 1 0 Rengifo 2b 2 0 0 1 Hampson 2b 1 0 0 0 J.Jones 2b 2 0 0 0 Rodgers ss 2 0 1 1 Totals 35 9 11 7 Totals 34 7 8 7

Los Angeles 012 004 200—9 Colorado 050 010 001—7

E_Garcia (1), Puello (1), Tapia (1). DP_Los Angeles 2, Colorado 0. LOB_Los Angeles 9, Colorado 4. 2B_Cozart (1), Rojas 2 (2), Blackmon (1), Mooney (1), Cuevas (2). 3B_Thaiss (2), Way (1). HR_Story (1). SB_Story (1). SF_Rengifo (1).

IP H R ER BB SO Los Angeles Cahill 1 2 5 5 3 1 Pena 1 1 0 0 1 1 Allen 1 0 0 0 0 2 Garcia 1 1 0 0 0 0 Ramirez W, 1-0 1 1 1 1 0 2 Canning H, 1 1 0 0 0 0 1 Suarez H, 1 1 0 0 0 0 0 Buttrey H, 1 1 1 0 0 0 2 Curtiss 1 2 1 1 0 1 Colorado Marquez 2 3 1 1 2 1 McGee 1 2 2 2 1 2 Oberg H, 1 1 0 0 0 0 1 Hoffman L, 0-1 2 3 4 4 2 0 Estevez 2-3 1 2 1 3 2 Bowden 1-3 0 0 0 0 0 Tinoco 1 1 0 0 1 1 Pierpont 1 1 0 0 0 3

WP_Garcia, Marquez.

Umpires_Home, Mike Everitt; First, Chris Guccione; Second, Ben May; Third, Jeremie Rehak.

T_3:17. A_5,253