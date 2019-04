Qué piensan realmente los hispanos acerca de Trump

Stella Rouse, University of Maryland and Shibley Telhami, University of Maryland

(THE CONVERSATION) Por primera vez en la historia se espera que los votantes hispanos sean el grupo minoritario más grande en el electorado del año 2020, según el Centro de Investigación Pew.

Con su reelección en la mira, no es sorprendente que el presidente Donald Trump corteje públicamente a los hispanos. De hecho, a fines de enero promocionó una encuestaque, según él, demostró que su apoyo entre los hispanos había aumentado de 19% a 50%, debido a sus políticas de inmigración.

Sin embargo, esas estadísticas eran engañosas, ya que la encuesta no fue diseñada para evaluar las opiniones de los votantes hispanos. No consultó a muchos hispanos y no hizo preguntas en inglés y en español.

Como investigadores que con cierta regularidad examinamos la opinión pública, sabemos que no es fácil concluir que la mitad de los hispanos aprueban a Trump, y mucho menos sugerir que la mayoría respalda sus políticas de inmigración.

Sin embargo, dado su potencial impacto electoral, es importante tratar de entender cómo se sienten realmente los hispanos acerca del presidente Trump y cómo varían sus opiniones según su filiación partidista.

Hispanos sobre Trump

Para ello analizamos los resultados de una encuesta sobre problemas críticos de la Universidad de Maryland, realizada por Nielsen Scarborough del 24 de octubre al 16 de noviembre de 2018. La encuesta cubrió una muestra representativa a nivel nacional de 600 hispanos y realizó preguntas tanto en inglés como en español.

Simultáneamente, hicimos una encuesta nacional con 1,300 personas que representan a todos los estadounidenses. Eso nos permitió analizar con confianza las opiniones de los hispanos y compararlas con otros estadounidenses.

Esto es lo que encontramos.

No, la mayoría de los votantes hispanos no respaldan a Trump y sus políticas. De hecho, los hispanos se oponen a sus políticas de inmigración en mayor número que el resto de la población.

Justo antes de las elecciones intermedias de 2018 les pedimos a los encuestados que identificaran el factor más importante en su elección de voto. Entre los hispanos, la opción más popular fue “un voto en contra del presidente Trump y su agenda”. Un 39% de los hispanos seleccionaron esta opción, en comparación con el 32% de los no hispanos.

Sin embargo, las preferencias hispanas divergen a través de las líneas partidistas. Más de la mitad de los hispanos que no son republicanos dijeron que “un voto en contra del presidente Trump y su agenda” fue su principal razón para votar. A la inversa, el 45% de los republicanos hispanos eligió “un voto para apoyar al presidente Trump y su agenda” como la razón más importante para su voto: un número significativo, pero aún menor que el número de republicanos no hispanos que dijeron lo mismo.

Pensamientos sobre la inmigración

Las actitudes hacia las políticas de inmigración del presidente también fueron sorprendentes.

Les preguntamos a los encuestados: “¿Diría usted que la inmigración ayuda a Estados Unidos más de lo que le perjudica, o la inmigración perjudica a Estados Unidos más de lo que le ayuda?”. Un poco más de la mitad de los hispanos dijo que la inmigración ayuda a Estados Unidos más de lo que le perjudica. De los no hispanos, el 35% dijo lo mismo.

Sobre la cuestión de los inmigrantes que llegaron sin papeles, más de dos tercios de los hispanos que respondieron que “se les debería permitir permanecer en Estados Unidos y obtener la ciudadanía”, en comparación con solo 54% de los no hispanos.

Los hispanos son mucho menos propensos a creer que los inmigrantes indocumentados cometen más delitos que los ciudadanos estadounidenses.

Les preguntamos a los encuestados sobre sus opiniones con respecto a la política de la administración Trump de separar a los niños de sus padres en la fronter a. Solo el 16% de los hispanos considera que esta política es aceptable, en comparación con el 25% de los no hispanos.

Los hispanos no son monolíticos, sin embargo. Cuando se trata de inmigración, se dividen fuertemente entre líneas partidistas.

Por ejemplo, 57% de los hispanos no republicanos dicen que la inmigración ayuda a Estados Unidos. Sólo 34% de los republicanos hispanos dicen lo mismo.

Además, los hispanos no republicanos tienen casi el doble de probabilidades que los hispanos republicanos de decir que “a los inmigrantes indocumentados se les debe permitir permanecer en Estados Unidos y obtener la ciudadanía”.

Sin embargo, los republicanos hispanos todavía tienen más probabilidades de tomar posiciones proinmigración que los republicanos que no son hispanos. El 40% de los republicanos hispanos está de acuerdo en que “a los inmigrantes ublicanos que no son hispanos.

De cara al 2020

Incluso si Trump pudiera aumentar su apoyo entre los republicanos hispanos, esto no sería suficiente para asegurar el 50% de aprobación de todos los votantes hispanos.

En nuestra encuesta, la mayoría de los hispanos se alinean con el Partido Demócrata. Solo una cuarta parte de los hispanos se identifican como republicanos.

De manera similar, una encuesta realizada por el Pew Research Center en octubre de 2018 encontró que el 62% de los hispanos se identificaban como demócratas. Estos hallazgos confirman que los hispanos tienen actitudes relativamente negativas hacia el presidente Trump y sus políticas de inmigración.

Es difícil para nosotros ver un camino para que Trump sea competitivo entre los hispanos en las elecciones de 2020 sin llegar a un punto de vista partidista, algo que creemos que es poco probable que suceda. A pesar de la división partidista entre los hispanos, las posiciones de Trump sobre la inmigración, en general, trabajan en su contra con este grupo.

