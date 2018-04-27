New Canaan High School - 3rd Quarter Honor Roll
Published 11:35 am, Friday, April 27, 2018
Grade 12 High Honors
Caroline Addeo, Alexandra Allen, Anenya Ansh, Carl Henry Asker, Jillian Augustine, Sarah Bazata, Lauren Berardino, Benjamin Bernstein, Cameron Blair, Ryan Borsy, Amelia Boyd, Grace Brady, Cali Brannan, Tyler Brennan, Caroline Callahan, Lauren Capone, Leigh Charlton, Eric Cimino, Nathaniel Clay, Erik Cohen, Benjamin Conley, Erin Corbett, Paulina Cortina, William Crane-Morris, Mateo De la Vega, Brooke Deane, Braeden Dial, William Dooley, Caroline Eno, Eliza Farley, Benjamin Fishman, Zachary Fishman, Alice Fromzel, Christina Gehnrich, William Gervase, Abigail Graham, Sophie Graham, Caroline Grogan, Spencer Handler, Samuel Havard, Samantha Hoey, Brandon Hruska, Robert Hynes, Wenjun Jiang, Zoe Jones, Jessica Kalinowski, Cassidy Kane, Kyle Karr, Kaitlin Kearns, Catherine Koennecke, Max Koschnitzke, Nicholas LaMorte, Julianna Leung, Catherine Levine, Noah Levine, Katherine Lindberg, Elizabeth Luchs, Katherine Lydon, Elizabeth McCarthy, Freia Mierendorf, Jake Neuberger, Alexandra Neugeboren, Annaleah Neugeboren, Regan O'Malley, Anika Orndahl, Logan Otis, Julia Ozimek, Jeffrey Parrott, Derek Perone, Kaitlyn Piotroski, Elizabeth Pohle, Alexander Popov, Spencer Reeves, Katherine Reiss, Kaitlyn Roddy, Hayley Salvatore, Maeve Selvaggi, Ayla Senna, Elektra Smicka, Emma Smith, Fatima Sonday, Emma St. Raymond, Luke Stewart, Chase Strupp, Lauren Sturm, Caroline Sweeney, Alexander Urbahn, John Volpe, Megan Waldron, Morgan Walling, Grant Wang, John Warner, Abigail Weiss, Nicole Weiss, Dylan Wietfeldt, Kent Williams, Eliot Zbylut,
Grade 11 High Honors
Myles Baliotti, Kelly Barker, Erin Bean, Lenore Belodeau, Mia Berg, Caitlin Blair, Garrett Braden, Aiden Bramwit, Kevin Brunner, Emily Bryant, Lauren Canet, Andie Carroll, Matthew Chalon, Caroline Cioffi, William Comyns, Matthew Cosco, Lucy Coutts, Oliver Crookenden, Patrick Crookenden, Luke Crowley, Katherine Cutler, Alexandra De Ghenghi, Taylor DeVito, Nathan Dobbs, Jessica Driver, Rachel Driver, George Dumbauld, Julianne Dunn, Jessica Eccleston, Ava Edmonds, Gray Farley, Griffin Fill, Maxwell Findlay, Olivia Flaherty-Lovy, Spencer Frye, John Gabriel, Emily Gaeta, Cem Geray, Elizabeth Greer, Clark Grigsby, Bridget Haley, Charlotte Hamilton, Kacy Haydu, Morgan Hibbert, Kendall Holland, Turner Ives, Katherine Jahns, Meghan Kloud, Samantha Kortekaas, Tyler Kortekaas, Sachi Krishna, Sophie Lamaker, Benjamin Levin, Tyler Liffmann, Maximilian Lindeis, Jennifer Loomis, Daniel Lu, Edward Manges, Theresa Marciano, Solomeya Marynovych, Josephine Matyszewski, Caroline Mayock, Matthew McLallen, Eoin McLevey, Grant Mellinger, Jia Yao Mize, Tucker Morley, Kaitlyn Mulcahy, Emily Murphy, Ava Nichols, Luke Nolan, Quintin O'Connell, Jack O'Hare, William O'Neill, Aditya Ogale, Liam Orr, Ann Pakhayev, Kendall Patten, John Peiser, Matthew Pelli, Jessica Penman, Lance Phillips, Shane Pickering, Max Plum, William Rechtermann, Jonathan Richardson, Jacob Ritz, Raquel Romo, VeNae Rosdahl, Grace Ruksznis, Kiera Russo, Luke Rwambuya, Bridget Salmini, Benjamin Sarda, Caroline Schuh, Dylan Shane, Emily Shizari, Christian Sibbett, Nathan Sibbett, Michelle Siegel, Halle Simms, Harrison James Skyrm, John Slattery, Summer Sloane, Alexis Smith, Katelyn Sparks, Erin Spiess, Julen Sprackling, Jacqueline Steele, Chloe Stein, Madeleine Sturcke, Alessandro Sulpizi, Julia Tamburro, Katie Tan, Natasha Tchir, Elizabeth Tedford, Gwynneth Tenney, Elaina Tiller, Katherine Unger, Nicole Vanderlee, Nathiya Vasantha Kumaran, Gwenan Walker, Julia Weitz, Conor West,
Grade 10 High Honors
Savannah Adolphe, Riana Afshar, Alexander Arnone, Maria Estelle Asker, Alexis Axon, Jacquelyn Banford, Claire Batchelor, Ryan Benevento, Audrey Bloom, Olivia Bognon, Claire Brunner, Alexandra Budnick, Brian Campe, Alexandra Carlson, Isabelle Carpenter, Christopher Carratu, Alexander Chen, Tara Chugh, Bartholomew Codd, Patrick Colwell, Quincy Connell, Molly Connors, Helen Culpepper, James Cutler, Nicholas Daddona, Leila Dann, Griffen Dayton, Emilio De la Vega, Elizabeth DeMarino, Vivian Ding, Heather Doherty, Elizabeth Dolan, Katherine Dunn, Robert Evans, Joao Fagundes, Mia Fedeli, Diego Ferreira, Kaitlyn Fico, Aaron Fishman, Claire Flatow, Taylor Frame, Michelle Gachelin, Andrew Gallois, Andrew Gifford, Paula Graham, Liam Griffiths, Drew Guida, Amanda Hall, Alexandra Harte, Elizabeth Hirai, Nicholas Hoge, Steven Hoge, Ethan Hughes, Sofia Ippolito, Andrew Jameson, Jack Jordan, Samuel Kend, Alyssa Khoo, Emily Knight, Anthony Kochin, Cella Kove, Michelle LaBadie, Zachary LaPolice, Alyssa Lee, Allison Leopold, Weston Link, Katherine Lisecky, Natalie Lopez, Ryan Lytle, Hasan Mahammadli, Nicholas Marciano, Helena Martins, Ryan McAleer, Kearney McKiernan, Anna Thérѐse Mehra, Alexander Meintzer, Andrew Mihailoff, George Moore, Theodore Nelson, Ethan Niang, Johannah O'Brien, Maxwell Orwicz, Sophia Palamenti, Martina Pincione, Lucy Potter, Sophie Potter, Olivia Prazenka Moor, Kristen Raffaele, John Renda, Charles Richardson, Megan Rigione, Skyler Risom, Thomas Roscoe, Colin Russo, Karoline Sauan Gregorian, Riley Seelert, Theodore Sihpol, Aazim Sohail, Eva Spangler, Charlotte St. Raymond, Christine Stadnik-Poteroba, Veronica Staron, Georgia Stewart, Maggie Streinger, Hannah Suthons, Andrew Symon, Isha Teredesai, Benjamin Thorsheim, Michael Turiano, Ishan Tyagi, Colin Vetterli, Meredith Waldron, Justin Wietfeldt, Eric Wills, Sophia Yee, Emma Youngman, Haonan Zheng,
Grade 9 High Honors
Chloe Adams, David Adusei, Alexis Angermueller, Harrison Appelt, Matthew Balkun, Caroline Beecher, Matthew Benevento, William Besgen, Gabriella Bisesi, Aidan Blair, Charles Borthwick, William Bozzella, Gavin Bramwit, Lila Brennan, Caroline Brooks, Reid Brown, Joshua Buckner, Blaine Burke, Nicolas Butler, Emma Caione, Ryan Caione, Christopher Canet, Henry Cannon, Julia Carpi, Alexa Carrillo, Darby Carroll, Annabelle Catlin, John Catlin, Benjamin Clay, Wesley Cloud, Sara Conroy, Lydon Cooney, Ryan Corbett, Daisy Crystal, Morgan Daniel, James Dathan, Edmund DeClue, Sarah DiCosmo, Noah Dorfsman, Demetria Dresser, John Eccleston, Isabella Fernandez, Marina Forni, Sadie Frame, Natalie Fuhr, William Galvan, Boden Gammill, Charlotte Gelhaus, Eren Geray, Emma Gibbens, Riley Gibbons, Alexandra Gillespie, Ava Gjertsen, John Goetz, Benjamin Graham, Andrea Gravereaux, Lillian Gray, Madison Grenauer, Meghan Griffiths, William Grigsby, Elyssa Grogan, William Haddad, Maddie Haley, Lindsay Hall, Addison Hanrattie, McKenna Harden, Oliver Harris, Anna Higgins, Annika Holmberg, Samuel Ives, Ethan Jones, Shannon Jordan, Neya Krishnan, Dhiraj Kuttichirayil, Garrett Ladley, Athena Lagaros, Nicholas Lambrinos, Julia Lamoreaux, Taylor Lanxon, Eleanor Lapin, Lucy Lee, Mark Levin, Olivia Li, Olivia Licata, Henry Lindberg, Olivia Lockhart, Christopher Luchette, Megan Lydon, Amber Lynch, Maren Lysenko, Alexa Madrid, Samuel Marsh, Benjamin Marshall, Holly McGoldrick, Joseph McLaughlin, Colin Mennitt, Annaka Mettler, Alexandra Montano, Emily Moore, Hannah Moore, Denis Mulcahy, John Murphy, Molly Murphy, Yubin Na, Natasha Navarro Gundersen, Yasmin Navarro Gundersen, Ian Nicholas, Maxwell Nurzia, Valerie O'Neill, Ann O'Shea, Emma Ognibene, Charles Panella, Matthew Panella, Rebecca Panella, Austin Platt, John Plum, Lily Plum, Liam Power, Oliver Power, Gianfranco Pozzolini, Nicholas Radman, George Radoslavov, Andrew Rashad, Vivian Reeves, Gavin Reid, Camden Robertson, Ian Rocha, Sophia Rosano, Caroline Ross, Ava Rucci, Carolyn Russell, Oliver Russell, Ashley Ruth, Sophie Salmini, Yukta Sant, Sadie Schoonmaker, Emma Schuh, Christopher See, Caroline Sibbett, Charlotte Sigg, Aidan Smith, Imogen Smith, Elle Sneddon, Kyle Sneddon, Henry Sokolowski, Kendall Somma, Ian Spencer, Elizabeth St. George, Claudia Stanley, Paige Stein, Catherine Steinberg, Nicholas Stiles, Alexa Strazsky, Camryn Sung, Madison Sung, Braden Sweeney, Hannah Swimm, Christopher Talamo, Megan Tappe, John Taylor, Alexander Tchir, Laura Tedesco, Brooke Thalacker, Dylan Thom, Natalie Thompson, Hannah Tiller, Maddox Underwood, Elena Unger, Abigail Van Dussen, Peter Vigano, Jacob Walter, Sydney Watchmaker, Connor Webster, Olivia West, Blake Whittaker, Casey Whittaker, Philippa Williams, Madeleine Wilson, Riley Wilson, Aaron Winchell, Callum Wood, Valentina Zamora, Damian Zaorski, Yikuan Zhou, Claudia Zhu, Anna Zoccolillo, Andrew Zuo,
Grade 12 Honors
Nathan Aliapoulios, Carson Allsteadt, Emma Barker, Josephine Bossidy, Nathaniel Bozzella, Sydney Britt, Gianna Bruno, Karlie Bucci, Olivia Buckley, Charles Burns, Joao Carvalho, Caroline Castle, Caroline Challe, Jake Ciancio, Elizabeth Colwell, Jack Conroy, Mary Cross, Nicholas Crovatto, Seamus Curtin, Michael Dayya, Mackenzie Deane, Lily Decker, Kyle deMayo, Luigi DeRubeis, Jackson Douglas, Catherine Doytcheva, Kelly Dunbar, John Dunn, Anne Farley, Katharine Fatoullah, Bridget Forstl, Thomas Freiberg, Samuel Garner, Elizabeth Gehnrich, Olivia Germann, Jane Gesing, Thomas Glover, Kyle Hagan, Ethan Hall, Charlie Hane, Max Hazlin, Clare Herzog, Lillian Jenkins, Kelsey Johnson, Anne Johnston, Josiah Jones, Gillian Kane, David Kelly, Sydney Kend, Danielle Klapper, Sean Knight, Camryn Kronish, Reilly Krug, Annabelle Krystman, Nichole LaBadie, Claire Leville, Robert Loonie, Mehdi Mahammadli, Emily Malner, Sean Manzella, Molly Mazabras, Chloe McAuliffe, Kyle McDonald, Quinn McMahon, Danyel Meahan, William Meintzer, Michelle Mercede, Katherine Mettler, Zachary Miller, Anne Minaglia, Isabela Mayumi Montano, Riley Mottolese, Eden Neleman, Camden Nelson, Rosemary O'Neill, Alexander Orwicz, Diego Ospina, Ashlyn Pace, Eva Pace, Rachel Panzano, Jessica Parrino, Allison Pitts, Sophie Price, Martina Radoslavov, Ethan Reid, Thomas Richardson, Isabella Rocha, Kiara Roeder-Yika, Maria Rucci, Darleicy Ruiz, Robert Russo, Timothy Scranton, Peter Sensbach, Joshua Siegel, Jake Sloane, Lauren Smith, Samantha Smith, Zoe Spencer, Grace Stearns, Amy Tan, Alana Tonghini, Jasper Tucker, Isabella Vigliotti, Kendall Webb, Andrew Weitz, Jackson Yancy, Sarah Young, Alexander Zarikos,
Grade 11 Honors
Aurelio Alvarez, Joelle Anselmo, Daniel Assis, Sergiy Babenkov, Kayla Beck, Abigail Bergenheim, Lauren Bisceglia, Jessica Boolukos, Catherine Bopp, Jackson Braden, Margaux Brennan, Brielle Connelly, Olivia Cosco, Chase Crum, Esha Dagli, Reid Dahill, Patrick Devitt, Jessica Dolby, Emily Dowdle, Danielle Emond, Carolyn Engel, Richard Ettinger, Kara Fahey, Randall Ferguson, Eileen Flynn, Maxwell Fonss, Victoria Furlan, Stavroula Gabriel, Andrew Gordon, Patrick Granito, Ryan Hernandez, Kayla Homan, Andrew Jordan, Robert Ker, Dylan Koproski, Michael Kotlyar, Ryan Krolikowski, Ryan Kurtzman, Ross Lawrence, Ryan Levene, Campbell Lewis, Diego Lezcano Garcia, Juliana Lijeron Herrera, Gabriela Limone, Andrew LoRusso, Wyatt Lysenko, John McCarthy, Kaleigh McCarthy, Liam Mennitt, Katharine Miller, Meghan Mitchell, Sharanya Mukherjee, Sarah Murphy, Stephanie Murphy, Nino Natsvlishvili, Robert Naughton, Angel Negron, Ellen Nelson, Timothy Norton, Laurie O'Connor, John O'Hara, Sean O'Neill, Jackson Oehmler, Jordan Paterson, Kathleen Reeves, Candelaria Reyes, George Richardson, Stephen Rivas, Charles Robertson, Nicholas Roeder-Yika, Claire Ross, Elliott Ruoff, Emily Ryan, Thomas Saitta, Julia Salvatore, Nicolas Savini, Chloe Sigg, Campbell Slazyk, Virginia Smith, Celia Sokolowski, Sarah Spadaccini, Meera Srinivasan, Pedro Stahl Pereira De Souza, Chloe Stanley, Ashley Sztam, Matthew Walsh, Colin Welch, Emma Wheeler, Wyatt Wilson, Alexandra Yee,
Grade 10 Honors
Emeline Allehaut, Fallon Arnone, Samuel Augustine, Luke Beiles, Erik Berg, Avery Bowling, Aaron Boyd, Elle Brockhaug, Catherine Brown, Alexandra Bussan, Olivia Caron, Charlotte Casey, Benjamin Castle, Bartholomew Challe, Jane Charlton, Dean Ciancio, Naomi Cimino, David Cochran, Joshua Cohn, Paige Cowser, Sophie Curcio, Elise Curren, William Dantini, Adrian Davis, Sofia Delicata, Lauren Deligtisch, Alexandra DeRubeis, Henry DiCapua, Benjamin Dooley, Emma Dunlap, Ryan Ferraro, Devin Findlay, Kiera Joanne Finnerty, John Finnigan, Charlotte Gardner, Emily Gelchie, Alexander Gibbens, Lauren Gilbert, James Gilman, Alexander Grillo, Jack Hagan, Jonathan Hall, Mary Haney, Grace Higgins, Margaret Holahan, John Hynes, Jackson Jakovic, Peter Jardim, Mary Joyce, Hollis Kammerer, Theodore Kammerer, Maximilian Kolb, Jaden Konspore, Gregory Korsun, Elizabeth Kuchinski, Augustus Larson, Hailey Leddy, Timothy Manzella, Thomas Marshall, Peter Mason, Conor Mastey, Casey McCall, Dylan McDonald, Luke McPhillips, Alexandra Mehos, Caroline Meyer, Hudson Neleman, Isabella Nesbett, Jane O'Brien, Molly O'Neill, Teresa Oliveira, Bennett Ong, Isabella Orlando, Aryan Pal, Dylan Parry, Alexandra Pepe, Dylan Pescatore, Marie-Grace Pirrone, Alexa Pittaro, Henry Pohle, Morgan Porter, Andrew Pyne, Francis Ramppen, Jeronimo Reyes, Matthew Rigione, Matthew Robbins, Nicholas Root, Sofia Roth, Kyle Russell, Luciana Savini, Cameron Schaffer, Nicole Schlesinger, Katharine Shaughnessy, Lily Shive, Sadie Slattery, Charlotte Smith, Shea Smith, Sophia Smith, Ashok Srinivasan, Finneas Stanley, Tyler Sung, Thomas Suthons, George Sykes, Julian Tonghini, Caroline Tuffy, Emma Turner, Emma Uzgiris, Pablo Villa, Alexander Weissman, George Whiteley, Caroline Wilson, Alexander Ziotas,
Grade 9 Honors
Madeline Abbott, Saimanish Akavaramu, Samuel Barlow, Thomas Bausman, Julia Bazata, Bradford Beck, Evan Beiles, Arianna Bell, Kelly Benson, Henry Benton, Charles Brossy, Carissa Bruno, Joseph Bucci, Joshua Cajigas, Bryce Campbell, Christian Carson, Ethan Chalon, Charlotte Connick, Christopher Connors, Annabella Cuenca Goddard, Anika Curri, John Dayton, Mason Dorman, Grace Dower, Jack Fahey, Samantha Finn, Abigail Fonner, Charlotte Frank, Andrew Frederick, Constance Furlan, Jose Galavis, Samuel Gardiner, Joseph Generalis, Edward Gentner, Harrison Graber, Emma Grau, Ciaran Greene, Jack Grogan, Bryce Harrell, John Harrison, Mallory Hart, Sophie Havens, Fiona Hickey, Shea Hobbs, Colton Howe, William Hynes, Sophia Karimnejad, August Kelliher, Henry Kliavkoff, Dylan Kortman, Drew Kozlowski, Alexandra Kurz, Luke Kvatchadze, Jackson LaMorte, Kate Lane, Julian Le Pera, Dylan Lee, Jordyn Lee, Anna Lindeis, Natalia Llano, Ellie Luciano, Leopold Magnus, Kaitlyn Marchiony, Quinn McKiernan, Isabelle Miller, Matilde Miranda, Katherine Morrocu, Cameron Murphy, Ashlyn Neugeboren, Courtney O'Connell, Jack O'Donnell, Caleb Orr, Luca Palamenti, Steven Panzano, Alexandra Pastushan, Sophia Patterson, Matthew Peiser, Paulina Poteet, Winston Prescott, Daniel Price, Cole Prochilo, Colin Ratner, Clayton Reehl, Chloe Reidy, Hayden Shin, David Siegel, Marlee Smith, Christian Sweeney, Ethan Van Staden, Paige Volpe, Charles Von Oehsen, Cameron Wheeler, Miles Wheeler, Thomas Williams, John Wise, Evelyn Wittmann, Christian Wolter, Nicholas Woods, Megan Ziegler,