IL-Winners

By The Associated Press

Here is a list of winners of races in Illinois.

Governor

JB Pritzker, Dem

Attorney General

Kwame Raoul, Dem

Secretary of State

Jesse White (i), Dem

Comptroller

Susana Mendoza (i), Dem

Treasurer

Michael Frerichs (i), Dem

U.S. House - District 1

Bobby Rush (i), Dem

U.S. House - District 2

Robin Kelly (i), Dem

U.S. House - District 3

Dan Lipinski (i), Dem

U.S. House - District 4

Chuy Garcia, Dem

U.S. House - District 5

Mike Quigley (i), Dem

U.S. House - District 6

Sean Casten, Dem

U.S. House - District 7

Danny Davis (i), Dem

U.S. House - District 8

Raja Krishnamoorthi (i), Dem

U.S. House - District 9

Jan Schakowsky (i), Dem

U.S. House - District 10

Brad Schneider (i), Dem

U.S. House - District 11

Bill Foster (i), Dem

U.S. House - District 12

Mike Bost (i), GOP

U.S. House - District 13

Rodney Davis (i), GOP

U.S. House - District 14

Lauren Underwood, Dem

U.S. House - District 15

John Shimkus (i), GOP

U.S. House - District 16

Adam Kinzinger (i), GOP

U.S. House - District 17

Cheri Bustos (i), Dem

U.S. House - District 18

Darin LaHood (i), GOP

State Senate - District 2

Omar Aquino (i), Dem

State Senate - District 3

Mattie Hunter (i), Dem

State Senate - District 5

Patricia Van Pelt (i), Dem

State Senate - District 6

John Cullerton (i), Dem

State Senate - District 8

Ram Villivalam, Dem

State Senate - District 9

Laura Fine, Dem

State Senate - District 11

Martin Sandoval (i), Dem

State Senate - District 12

Steven Landek (i), Dem

State Senate - District 14

Emil Jones III (i), Dem

State Senate - District 15

Napoleon Harris (i), Dem

State Senate - District 17

Elgie Sims (i), Dem

State Senate - District 18

Bill Cunningham (i), Dem

State Senate - District 20

Iris Martinez (i), Dem

State Senate - District 23

Thomas Cullerton (i), Dem

State Senate - District 26

Dan McConchie (i), GOP

State Senate - District 27

Ann Gillespie, Dem

State Senate - District 29

Julie Morrison (i), Dem

State Senate - District 30

Terry Link (i), Dem

State Senate - District 32

Craig Wilcox (i), GOP

State Senate - District 33

Donald DeWitte (i), GOP

State Senate - District 35

Dave Syverson (i), GOP

State Senate - District 36

Neil Anderson (i), GOP

State Senate - District 38

Sue Rezin (i), GOP

State Senate - District 39

Don Harmon (i), Dem

State Senate - District 41

John Curran (i), GOP

State Senate - District 42

Linda Holmes (i), Dem

State Senate - District 44

Bill Brady (i), GOP

State Senate - District 45

Brian Stewart, GOP

State Senate - District 47

Jil Tracy (i), GOP

State Senate - District 48

Andy Manar (i), Dem

State Senate - District 50

Steve McClure, GOP

State Senate - District 51

Chapin Rose (i), GOP

State Senate - District 53

Jason Barickman (i), GOP

State Senate - District 54

Jason Plummer, GOP

State Senate - District 56

Rachelle Aud Crowe, Dem

State Senate - District 57

Christopher Belt, Dem

State Senate - District 59

Dale Fowler (i), GOP

State House - District 1

Aaron Ortiz, Dem

State House - District 2

Theresa Mah (i), Dem

State House - District 3

Luis Arroyo (i), Dem

State House - District 4

Delia Ramirez, Dem

State House - District 5

Lamont Robinson, Dem

State House - District 6

Sonya Harper (i), Dem

State House - District 7

Chris Welch (i), Dem

State House - District 8

La Shawn Ford (i), Dem

State House - District 9

Arthur Turner (i), Dem

State House - District 10

Melissa Conyears-Ervin (i), Dem

State House - District 11

Ann Williams (i), Dem

State House - District 12

Sara Feigenholtz (i), Dem

State House - District 13

Greg Harris (i), Dem

State House - District 14

Kelly Cassidy (i), Dem

State House - District 15

John D'Amico (i), Dem

State House - District 16

Lou Lang (i), Dem

State House - District 17

Jennifer Gong-Gershowitz, Dem

State House - District 18

Robyn Gabel (i), Dem

State House - District 19

Robert Martwick (i), Dem

State House - District 20

Michael McAuliffe (i), GOP

State House - District 21

Celina Villanueva (i), Dem

State House - District 22

Michael Madigan (i), Dem

State House - District 23

Michael Zalewski (i), Dem

State House - District 24

Lisa Hernandez (i), Dem

State House - District 25

Curtis Tarver, Dem

State House - District 26

Christian Mitchell (i), Dem

State House - District 27

Justin Slaughter (i), Dem

State House - District 28

Bob Rita (i), Dem

State House - District 29

Thaddeus Jones (i), Dem

State House - District 30

Will Davis (i), Dem

State House - District 31

Mary Flowers (i), Dem

State House - District 32

Andre Thapedi (i), Dem

State House - District 33

Marcus Evans (i), Dem

State House - District 34

Nick Smith (i), Dem

State House - District 35

Frances Hurley (i), Dem

State House - District 36

Kelly Burke (i), Dem

State House - District 37

Margo McDermed (i), GOP

State House - District 38

Debbie Meyers-Martin, Dem

State House - District 39

Will Guzzardi (i), Dem

State House - District 40

Jaime Andrade (i), Dem

State House - District 41

Grant Wehrli (i), GOP

State House - District 42

Amy Grant, GOP

State House - District 43

Anna Moeller (i), Dem

State House - District 44

Fred Crespo (i), Dem

State House - District 46

Deb Conroy (i), Dem

State House - District 47

Deanne Mazzochi (i), GOP

State House - District 48

Terra Costa Howard, Dem

State House - District 49

Karina Villa, Dem

State House - District 50

Keith Wheeler (i), GOP

State House - District 52

David McSweeney (i), GOP

State House - District 53

Mark Walker, Dem

State House - District 54

Tom Morrison (i), GOP

State House - District 55

Martin Moylan (i), Dem

State House - District 56

Michelle Mussman (i), Dem

State House - District 57

Jonathan Carroll (i), Dem

State House - District 58

Bob Morgan, Dem

State House - District 59

Daniel Didech, Dem

State House - District 60

Rita Mayfield (i), Dem

State House - District 61

Joyce Mason, Dem

State House - District 62

Sam Yingling (i), Dem

State House - District 63

Steven Reick (i), GOP

State House - District 64

Tom Weber, GOP

State House - District 65

Dan Ugaste, GOP

State House - District 66

Allen Skillicorn (i), GOP

State House - District 67

Maurice West, Dem

State House - District 68

John Cabello (i), GOP

State House - District 69

Joe Sosnowski (i), GOP

State House - District 70

Jeff Keicher (i), GOP

State House - District 71

Tony McCombie (i), GOP

State House - District 72

Michael Halpin (i), Dem

State House - District 73

Ryan Spain (i), GOP

State House - District 74

Dan Swanson (i), GOP

State House - District 75

David Welter (i), GOP

State House - District 76

Lance Yednock, Dem

State House - District 77

Kathleen Willis (i), Dem

State House - District 78

Camille Lilly (i), Dem

State House - District 79

Lindsay Parkhurst (i), GOP

State House - District 80

Anthony DeLuca (i), Dem

State House - District 82

Jim Durkin (i), GOP

State House - District 83

Linda Chapa LaVia (i), Dem

State House - District 84

Stephanie Kifowit (i), Dem

State House - District 85

John Connor (i), Dem

State House - District 86

Larry Walsh (i), Dem

State House - District 87

Tim Butler (i), GOP

State House - District 88

Keith Sommer (i), GOP

State House - District 89

Andrew Chesney, GOP

State House - District 90

Tom Demmer (i), GOP

State House - District 91

Michael Unes (i), GOP

State House - District 92

Jehan Gordon-Booth (i), Dem

State House - District 93

Norine Hammond (i), GOP

State House - District 94

Randy Frese (i), GOP

State House - District 95

Avery Bourne (i), GOP

State House - District 96

Sue Scherer (i), Dem

State House - District 97

Mark Batinick (i), GOP

State House - District 98

Natalie Manley (i), Dem

State House - District 99

Mike Murphy, GOP

State House - District 100

C.D. Davidsmeyer (i), GOP

State House - District 101

Dan Caulkins, GOP

State House - District 102

Brad Halbrook (i), GOP

State House - District 103

Carol Ammons (i), Dem

State House - District 104

Mike Marron (i), GOP

State House - District 105

Dan Brady (i), GOP

State House - District 106

Thomas Bennett (i), GOP

State House - District 107

Blaine Wilhour, GOP

State House - District 108

Charlie Meier (i), GOP

State House - District 109

Darren Bailey, GOP

State House - District 110

Chris Miller, GOP

State House - District 111

Monica Bristow (i), Dem

State House - District 112

Katie Stuart (i), Dem

State House - District 113

Jay Hoffman (i), Dem

State House - District 114

LaToya Greenwood (i), Dem

State House - District 115

Terri Bryant (i), GOP

State House - District 116

Jerry Costello (i), Dem

State House - District 117

Dave Severin (i), GOP

State House - District 118

Patrick Windhorst, GOP

County Board President - Cook County

Toni Preckwinkle (i), Dem

County Clerk - Cook County

Karen Yarbrough, Dem

Sheriff - Cook County

Thomas Dart (i), Dem

County Treasurer - Cook County

Maria Pappas (i), Dem

County Treasurer - DuPage County

Gwen Henry (i), GOP

Sheriff - Kendall County

Dwight Baird (i), GOP

County Treasurer - Kendall County

Jill Ferko (i), GOP

Sheriff - McHenry County

Bill Prim (i), GOP

County Treasurer - McHenry County

Glenda Miller (i), GOP

County Auditor - McHenry County

Shannon Teresi (i), GOP