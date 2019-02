HKO-WHL-Sums-Red Deer-Lethbridge

Hurricanes 6, Rebels 2

First Period

1. Lethbridge, Leschyshyn 28 (Addison, Bellerive) 5:39 (pp).

2. Lethbridge, Henry 19 (Barlage, Wilson) 16:49.

Penalties — Hagel Rd (tripping) 4:41; Wilson Let (tripping) 9:21; Henry Let (high sticking) 12:41; Bellerive Let (inter. on goaltender) 19:34.

Second Period

3. Red Deer, Tarzwell 7 (Zaytsev, Hausinger) 2:03.

4. Lethbridge, Leschyshyn 29 (Boyko, Bellerive) 5:20.

5. Lethbridge, Henry 20 (Stringer, Cozens) 9:46.

6. Red Deer, Zaytsev 9 (Hagel) 14:57.

Penalties — Henry Let (tripping) 5:44; Hagel Rd, Bellerive Let (major, major-fighting) 6:43; Herauf Rd (high sticking) 18:11.

Third Period

7. Lethbridge, Merezhko 2 (Henry, Elmer) 3:12 (pp).

8. Lethbridge, Merezhko 3 (Prefontaine) 14:40.

Penalties — Leslie Rd (high sticking) 1:46; Leschyshyn Let (roughing) 13:57; Prefontaine Let (delay of game) 15:34; Barteaux Rd (hooking) 17:29.

Shots on goal by

Red Deer 12 9 7 _ 28 Lethbridge 15 10 4 _ 29

Goal — Red Deer: Anders (L, ), Fancy (9:46 second, 8 shots, 7 saves). Lethbridge: Tetachuk (W, ).

Power plays (goals-chances) — Red Deer: 0-6; Lethbridge: 2-4.

Referees — Brayden Arcand, Kyle Kowalski. Linesmen — Jason Nedinis, Matt Schoenroth.

Attendance — 3,935 at Lethbridge.