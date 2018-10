HKO-WHL-Sums-Raiders-Rebels

Rebels 4, Raiders 3

First Period

1. Prince Albert, Protas 2 (Nachbaur) 19:48.

Penalties — Nachbaur Pa, Zaytsev Rd (roughing) 7:30.

Second Period

2. Red Deer, Hagel 4 (de Wit, Zaytsev) 2:20.

Penalties — Red Deer bench (too many men, served by Schellenberg) 7:43; Miller Pa, Donohoe Rd (roughing) 10:24.

Third Period

3. Red Deer, Bains 1 (Douglas, Schellenberg) 0:41.

4. Red Deer, Douglas 2 (Donohoe) 4:01.

5. Prince Albert, Sapego 4 (unassisted) 8:03.

6. Prince Albert, Leason 4 (Gregor) 8:18.

7. Red Deer, Johnson 4 (Tarzwell, Schellenberg) 17:44.

Penalties — None.

Shots on goal by

Prince Albert 14 15 23 _ 52 Red Deer 7 7 7 _ 21

Goal — Prince Albert: Scott (L, ). Red Deer: Anders (W, ).

Power plays (goals-chances) — Prince Albert: 0-1; Red Deer: 0-0.

Referees — Brayden Arcand, Steve Papp. Linesmen — Chad Huseby.

Attendance — 4,035 at Red Deer.