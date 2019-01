HKO-WHL-Sums-Lethbridge-Edmonton

Oil Kings 4, Hurricanes 1

First Period

1. Edmonton, Keeler 7 (Cap, Fix-Wolansky) 11:43.

2. Edmonton, Keeler 8 (Fix-Wolansky, Cap) 14:21 (sh).

Penalties — Scott Edm (delay of game) 6:47; Fyten Edm (delay of game) 13:35; Prefontaine Let (holding) 16:04.

Second Period

3. Edmonton, Loschiavo 21 (unassisted) 5:41.

Penalties — Mahovlich Let, Lawson Edm (major, major-fighting) 2:53; Merezhko Let (high sticking) 6:15; Cotton Let (slashing) 12:22; Leschyshyn Let, Loschiavo Edm (roughing) 12:45; Fyten Edm (interference) 19:57.

Third Period

4. Edmonton, Fix-Wolansky 25 (Souch, Williams) 3:33 (pp).

5. Lethbridge, Elmer 20 (Cozens, Henry) 8:02 (pp).

Penalties — Mahovlich Let (slashing) 2:29; Warm Edm (hooking) 6:45; Ross Let (high sticking) 10:13; Loschiavo Edm (roughing) 18:23.

Shots on goal by

Lethbridge 8 9 15 _ 32 Edmonton 11 14 8 _ 33

Goal — Lethbridge: Hughes (L, ). Edmonton: Scott (W, ).

Power plays (goals-chances) — Lethbridge: 1-5; Edmonton: 1-5.

Referees — Taylor Burzminski, Mike Langin. Linesmen — Scott Fulmer, Travis Toomey.

Attendance — 5,511 at Edmonton.