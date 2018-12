HKO-WHL-Sums-Kamloops-Lethbridge

Hurricanes 5, Blazers 2

First Period

1. Kamloops, Sopotyk 5 (Pillar, Orchard) 1:55.

2. Lethbridge, Leschyshyn 21 (Henry, Bellerive) 6:07.

3. Lethbridge, Bellerive 14 (Addison, Leschyshyn) 9:12 (pp).

Penalties — Onyebuchi Kam, Jones Let (major, major-fighting) 5:09; Appelt Kam, Walton Kam, Addison Let, Wilson Let (roughing) 6:07; Schmiemann Kam (hooking) 8:42; Lang Kam (roughing) 13:46.

Second Period

4. Kamloops, Zary 9 (Pillar, Denomie) 13:34 (pp).

Penalties — Loewen Kam, Wilson Let (major, major-fighting) 1:57; Leschyshyn Let (tripping) 11:41; Zazula Kam (cross checking) 17:17.

Third Period

5. Lethbridge, Cozens 17 (Elmer, Ross) 4:44.

6. Lethbridge, Ross 19 (Elmer, Cozens) 10:12.

7. Lethbridge, Henry 16 (Bellerive) 18:35 (en).

Penalties — Henry Let (tripping) 16:24.

Shots on goal by

Kamloops 17 11 11 _ 39 Lethbridge 16 14 11 _ 41

Goal — Kamloops: Garand (L, ). Lethbridge: Klassen (W, ).

Power plays (goals-chances) — Kamloops: 1-2; Lethbridge: 1-3.

Referees — Chris Crich, Troy Murray. Linesmen — Marcus Gerow, Matt Schoenroth.

Attendance — 3,781 at Lethbridge.