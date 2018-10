HKO-WHL-Sums-Blades-Hurricanes

Blades 3, Hurricanes 2 (SO)

First Period

1. Lethbridge, Jeri-Leon 2 (Prefontaine, Elmer) 3:18 (pp).

2. Saskatoon, Paterson 2 (Dach, Davidson) 14:30 (pp).

Penalties — Kustra Sas (checking to the head) 1:22; Bellerive Let (slashing) 11:52; Prefontaine Let (cross checking) 13:40; Palivko Let (high sticking) 14:41.

Second Period

3. Lethbridge, Barlage 2 (Palivko, Cozens) 11:34.

4. Saskatoon, McKay 3 (Farren, Davidson) 19:57.

Penalties — Kolle Let (slashing) 1:02; Davidson Sas (tripping) 14:26.

Third Period

No Scoring.

Penalties — None.

Overtime

No Scoring.

Penalties — None.

Shootout — Saskatoon wins 1-0

Lethbridge: , Bellerive miss, Cozens miss, Ross miss.

Saskatoon: , Dach goal, Gerlach miss, Davidson miss.

Shots on goal by

Saskatoon 12 12 10 2 _ 37 Lethbridge 7 9 7 3 _ 26

Goal — Saskatoon: Maier (W, ). Lethbridge: Klassen (36 shots, 34 saves).

Power plays (goals-chances) — Saskatoon: 1-4; Lethbridge: 1-2.

Referees — Adam Bloski, Tyler Jensen. Linesmen — Devin Kohlhauser, Chance Sundquist.

Attendance — 3,355 at Lethbridge.