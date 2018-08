Las Williams volverán a chocar en un Grand Slam

Serena Williams devuelve ante la alemana Carina Witthoeft en el partido de la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos, el miércoles 29 de agosto de 2018. (AP Foto/Julio Cortez)

Venus Williams durante el partido contra la italiana Camila Giorgi por la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos, el miércoles 29 de agosto de 2018. (AP Foto/Frank Franklin II)

El suizo Stan Wawrinka se tira agua en el rostro durante su partido ante el francés por la segunda rondal del Abierto de Estados Unidos, el miércoles 29 de agosto de 2018. (AP Foto/Seth Wenig)



NUEVA YORK (AP) — Veinte años después, Serena y Venus Williams chocarán otra vez en un Grand Slam.

Será el episodio número 30 de la rivalidad entre las dos hermanas, aunque con algo singular esta vez. Su partido en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos será el más temprano que hayan protagonizado en una de las grandes citas en las dos décadas que llevan midiéndose.

Serena, la hermana menor, se encargó de asegurar el esperado duelo en Flushing Meadows con un bombardeo de 13 aces para derrotar 6-2, 6-2 a la alemana Carina Witthoeft, tras menos de una hora en el estadio Arthur Ashe Stadium la noche del miércoles.

Horas antes, en el reconstruido estadio Louis Armstrong, Venus cumplió con su parte al doblegar 6-4, 7-5 a la italiana Camila Giorgi.

“Espero que las dos podamos jugar”, dijo Venus.

Serena le cumplió el deseo.

Jugarán el viernes en el Williams versus Williams más prematuro en un torneo grande desde el primer cara a cara que protagonizaron en el circuito, remontándose al Abierto de Australia de 1998.

Se han encontrado tan anticipadamente por cuestiones del ranking. Serena es la número 26 y apenas disputa su séptimo torneo desde que se alejó de las competencias por un año al dar a luz a una bebé. Aunque los organizadores del US Open elevaron su preclasificación, tomando en cuenta su fulgurante palmarés, aún quedó como la 17ma cabeza de serie. Venus, semifinalista de la pasada edición, es la 16ta.

“Desafortunadamente y por fortuna tenemos que medirnos”, dijo Serena. “Hubiéramos preferido vernos más tarde”.

En el historial, la menor aventaja 17-12 y 10-5 en los Grand Slam. Ambas han sido número uno del mundo, combinándose para ganar 30 títulos de individuales en las grandes citas, 23 por parte de Serena. Han conquistado seis veces el título del US Open, seis por Serena.

También son campeonas olímpicas y se han cruzado en las finales de los cuatro grandes, incluyendo el US Open de 2001, que ganó Venus, y el de 2002, en el que Serena se consagró.

¿Cuál es la mejor parte de la rivalidad?

“Nos exigimos para poder alcanzar lo mejor que podemos ser”, respondió Serena. “Ser Venus y Serena Williams”.

¿Y la peor parte?

“Nunca aliento para que pierda, no importa lo que sea”, destacó Serena. “Cuando siempre quieres que alguien gane, y acabas ganándole. Sé que es lo mismo para ella. Cuando me gana, ella siempre me alienta por igual”.

Por segundo día seguido, el último grande de la temporada se disputó bajo la norma de calor extremo. Al promediar la tarde, la temperatura alcanzó los 36 grados centígrados (96 F) y la humedad era del 45%. La ola de calor debe persistir hasta el jueves.

A tono con una regla del circuito femenino, en la que se da una pausa de 10 minutos entre el segundo y el tercer set si una jugadora lo pide, el descanso para los hombres será entre el tercero y el cuarto parcial. Seis jugadores del cuadro masculino no pudieron completar sus partidos el martes.

Rafael Nadal solo tuvo un pequeño inconveniente en su cómoda victoria 6-3, 6-4, 6-2 sobre el canadiense Vasek Pospisil. El campeón reinante y número uno del mundo recibió una advertencia por dejar expirar el cronómetro de 25 segundos que ahora se usa para apurar el servicio.

Nadal aseguró que no fue su culpa: “Yo estaba listo para sacar y él estaba haciendo algo (alzando su mano)”, explicó el español. “Tenía que respirar o estaba con calambres. Qué se yo”.

Los argentinos Juan Martín del Potro (3er preclasificado) y Guido Pella se instalaron en la tercera ronda.

Campeón del torneo en 2009 y semifinalista el año pasado, Del Potro dio cuenta 6-3, 6-1, 7-6 (4) del estadounidense Denis Kudla. Su rival de turno será el español Fernando Verdasco (31), quien eliminó a Andy Murray por 7-5, 2-6, 6-4, 6-4.

Pella jugará en tercera ronda por primera vez tras superar al italiano Paolo Lorenzi por 7-5, 6-0, 6-2. Se trata del segundo Slam seguido en el que Pella alcanza su mejor resultado, ya que venía de acceder a la tercera rueda en Wimbledon. Ahora le tocará vérselas con el georgiano Nikoloz Basilashvili, victorioso ante el estadounidense Jack Sock (18) por 4-6, 6-3, 6-2, 7-6 (3).

En su primer US Open, el chileno Nicolás Jarry estuvo cerca de dar la campanada ante el estadounidense John Isner (11), pero acabó derrotado por 6-7 (7), 6-4, 3-6, 7-6 (2), 6-4.

También avanzaron el suizo Stan Wawrinka, el campeón de la edición de 2016, y el sudafricano Kevin Anderson, finalista el año pasado.

La campeona vigente Sloane Stephens debió remontar para vencer 4-6, 7-5, 6-2 a la ucraniana Anhelina Kalinina, una jugadora que superó la fase previa para disputar su primer Grand Slam. Stephens enfrentará en tercera ronda a Victoria Azarenka, una ex número uno del mundo que en dos ocasiones previas alcanzó la final del US Open. Azarenka, en su primer US Open desde 2015 tras dar a luz a un varón, dio cuenta 6-1, 6-2 de la australiana Daria Gavrilova.