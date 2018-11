“WiFi Ralph” presenta fuertes personajes femeninos

LOS ANGELES (AP) — Quizá “WIFi Ralph” ("Ralph Breaks the Internet") esté estelarizada por un chico malo con poderosos puños como de martillo, pero la secuela animada también está llena de personajes femeninos fuertes.

Sarah Silverman, quien regresa como la voz de Vanellope von Schweetz en el elenco en inglés, reconoció a Disney por incluir papeles femeninos más impactantes en la nueva película que se estrena el miércoles. Su personaje es una de las chicas principales de la historia, junto con un elenco que incluye a Shank de Gal Gadot y Taraji P. Henson en el papel de Yesss.

“Me encanta”, dijo Silverman, una comediante vocal conocida por abogar por los derechos de las mujeres. “¿Puedes ver lo mucho que Disney se ha permitido crecer y cambiar, y ser más incluyente y progresivo? No puedes seguir existiendo si no cambias y creces con los tiempos. Con mi personaje y los de Taraji y Gal es algo agradable de ver".

En el pasado, Disney ha sido criticada por tener personajes femeninos que no son autosuficientes y se enfocan más en su apariencia física, además de depender de un hombre. Este patrón comenzó a cambiar a lo largo de los años en películas como “Enredados” ("Tangled"), ''Brave" y "Frozen".

Con la secuela de "Ralph", el estudio llevó el poder femenino un paso más adelante pues los directores Phil Johnston y Rich Moore querían incorporar más personajes femeninos “complicados y fuertes”.

“Este estudio es de donde surgieron muchos de estos estereotipos”, dijo John C. Reilly, la voz del enorme Ralph. "Es realmente increíble y admirable que Disney lo haya reconocido. ... como hombre no soy el más indicado para hablar sobre estos temas. Pero sí creo que si las cosas van a cambiar, los hombres y las mujeres tienen que hablar sobre este tema y adoptar la igualdad de género, y considerar los derechos de las mujeres como humanos. Yo fui uno de los que más apoyaban el equilibrio en nuestra historia".

La secuela sigue la historia de la cinta de 2012 nominada al Oscar “Ralph el Demoledor” ("Wreck-it Ralph"). En esta ocasión la amistad de Ralph y Vanellope se pone a prueba después de salir de la consola de videojuegos de Litwak a través de una conexión de WiFi que termina por llevarlos a la dimensión del internet. Se adentran a un mundo desconocido explorando importantes sitios y aplicaciones como Twitter y Amazon, tiendas online, la dark web (internet profunda) y el sitio de Walt Disney.

Johnston dijo que la imagen del internet de la película imita a Nueva York o Tokio. Ahí es donde Ralph y Vanellope conocen a Shank (Gadot), una ruda piloto de carreras callejeras y Yesss (Henson), quien es el principal algoritmo del sitio creador de tendencias BuzzzTube.

“Es como si fueran chicos de un pueblito que llegan a la gran ciudad”, dijo Moore, quien dirigió la primera película de "Ralph" y la galardonada con el Oscar "Zootopia". ''Esta película se trata de cambio, me alegra que emprendimos el camino más desafiante”.

Cuando “WiFi Ralph" se adentra en el sitio de su empresa matriz, muestra a varios personajes de sus marcas, de Marvel a "Star Wars". La película también subraya a las princesas de Disney en una escena donde todos los estereotipos y clisés asociados con esos íconos animados se muestran sin tapujos.

En un principio la escena de las princesas enfrentó críticas en agosto después de que surgiera en internet una fotografía publicitaria con la princesa Tiana con un tono de piel más claro y una nariz más afilada, comparada con la versión en la película animada de Disney “La princesa y el sapo” ("The Princess and the Frog"), la única estelarizada por una princesa de raza negra del estudio. Al final de cuentas el estudio cambió la animación del personaje tras reunirse con la actriz Anika Noni Rose, quien hizo la voz de Tiana en la película de 2009, y miembros de la organización por los derechos de las personas de raza negra Color of Change.

“Nuesta meta es hacer que esta película sea tan perfecta como sea posible”, dijo Johnston. "Espero que todos sepan que nos encanta este personaje tanto como todos los demás”.

Henson dijo que cambiar la animación de Tiana es una “medida brillante” de Disney.

“Disney tiene un historial de complacer a la gente y apelar a la gente. Son una empresa destacada, hicieron lo correcto”, dijo la actriz quien es de raza negra. “Estoy agradecida de estar en la película, estoy agradecida de estar en el negocio con gente que está del lado correcto de la historia, sin ego. Escuchar a la gente que paga dinero por ver la película es una medida inteligente en la industria, pero también demuestra que te importa”.

