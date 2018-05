Villanueva, emocionado por jugar en su país con Padres

MONTERREY, México (AP) — Christian Villanueva está emocionado por convertirse apenas en el tercer mexicano que ha disputado un juego de temporada regular de las Grandes Ligas en su país.

El antesalista de 26 años, originario de Guadalajara, lidera a todos los novatos de las Grandes Ligas en cuadrangulares, con nueve, y en producidas, con 20, de cara a una serie de tres encuentros entre los Padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles.

Las mayores no realizaban encuentros de temporada regular en México desde 1999.

"Venimos contentos y motivados, es otro sueño hecho realidad estar en mi país, estoy contento de venir con jugadores de calidad de grandes ligas a representar a San Diego y a todo el país", manifestó Villanueva el viernes.

Tras perderse la temporada de 2016 por una fractura en una pierna cuando jugaba en la organización de los Cachorros de Chicago, Villanueva se incorporó a los Padres en aquel diciembre. La lesión, así como el deceso de su hermano, el año pasado, lo motivaron a llegar a las Grandes Ligas, una meta que alcanzó en septiembre pasado.

"He pasado por varias cosas, como lesiones, fue una gran motivación de partirme la pierna, porque pensé que no iba a regresar, pero me di cuenta que gracias al trabajo y la consistencia es lo que me ha traído aquí a Grandes Ligas", manifestó.

El 3 de abril, durante su segundo juego de inicio en esta temporada, bateó tres cuadrangulares ante Colorado.

"Siempre trato de hacer esto un día a la vez, no puedo ponerme cosas en la cabeza, tengo los pies en la tierra y disfruto mi juego, voy pitcheo a pitcheo, turno a turno y trato de hacerlo simple, no quiero engrandecerme porque sé lo duro que fue llegar a Grandes Ligas y ahora voy a trabajar más duro para mantenerme", recalcó.

Villanueva se unirá a Fernando Valenzuela y Vinny Castilla como los únicos mexicanos que han disputado un encuentro de campaña regular de las mayores en su nación. Valenzuela abrió por los Padres ante los Mets de Nueva York en 1996 y Castilla jugó por Colorado contra San Diego en 1999.

Villanueva esperaba que un centenar de familiares y amigos asistieran a la serie de fin de semana.

"Es un honor el venir apenas con 50 juegos en Grandes Ligas. Lo tomo como bendición de Dios, el estar en Monterrey y representar a mi país es una gran responsabilidad, espero hacerlo de la mejor manera posible", indicó.

No ha charlado con Valenzuela o Castilla, pero sí con Adrián González, quien milita en los Mets y ha sido la última estrella mexicana en las Grandes Ligas.

“Me deseó el mejor de los éxitos, que continuara así, estoy agradecido con él”, relató. “He estado en contacto a través de Edgar (González, hermano de Adrián), pidiendo consejos, sobre todo una persona como el ‘Titán’ puede con tanto, porque a mí me ha sido muy difícil con los medios y el cómo no descuidar su trabajo".

