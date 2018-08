Venezolano Martínez da crédito por récord al ‘Tata’ Martino

La clave del inesperado éxito de Josef Martínez en la MLS tiene nombre y apellido: Gerardo Martino. El artillero venezolano afirmó el miércoles que gran parte del crédito por el récord de goles que acaba de establecer en la liga estadounidense se lo debe al entrenador argentino.

Con el gol que anotó el fin de semana pasado ante Orlando City, el delantero del Atlanta United alcanzó los 28 en la temporada para superar la marca previa que compartían tres jugadores: Roy Lassiter (1996), Chris Wondolowski (2012) y Bradley Wright-Phillips (2014).

A Martínez aún le quedan ocho encuentros de la fase regular para incrementar su cuota.

“El ‘Tata’ me ayudó mucho en el tema mental y tácticamente”, afirmó Martínez, quien ha convertido en nueve partidos consecutivos para igualar una marca de la MLS, impuesta por el argentino Diego Valeri el año pasado. “Con él, muchas cosas se hicieron mucho más fáciles. Tengo que agradecerle, aunque yo también siempre trato de hacer lo mejor”.

Martino, ex seleccionador de Argentina y del Barcelona español, sorprendió a muchos al firmar con Atlanta, un equipo de expansión.

La influencia del ‘Tata’ se notó de inmediato en Martínez, quien fue incluido en la nómina inaugural del Atlanta United y en su primer torneo en Estados Unidos explotó con 19 goles cuando su marca previa en una temporada era de ocho, conseguida en la campaña 2013-14 con el FC Thun de la liga suiza.

“La relación con el ‘Profe’ ha ido más allá de las canchas, es un entrenador al que le gusta mucho dialogar con el jugador que se toma las cosas más con tranquilidad y que trata de ayudarte con lo que pueda”, agregó Martínez. “Es una relación muy buena con relaciones a los entrenadores que había tenido en el pasado, ojalá lo pueda tener por muchos años más”.

Martínez debutó con el Caracas de su país en 2010 y un par de años más tarde emigró a Suiza para incursionar con el Young Boys, luego pasó al FC Thun y seguido al Torino italiano en el 2014, donde permaneció hasta el pase al fútbol estadounidense el año pasado. Con apenas siete goles en tres temporadas en Italia, nadie esperaba 47 en menos de dos años en la MLS.

Con apenas 25 años de edad, un regreso al fútbol europeo no parecería descabellado para Martínez, especialmente luego de un año como el que atraviesa, pero por ahora no está en su mente.

“No me lamento por lo que pasó en Europa, si pudiera corregir algunas cosas del pasado las corregiría, pero me quedó de aprendizaje esas cosas fuera de la cancha”, dijo Martínez. “En este momento quisiera estar aquí y no se me ocurre pensar en otro club ni en otra parte del mundo”.

El delantero venezolano intentará trasladar su buen momento a la selección de su país de cara a la Copa América de Brasil el año pasado y las eliminatorias para el Mundial Catar 2022. Con la ‘Vinotino’, la única selección sudamericana que nunca ha sido a una Copa del Mundo, acumula nueve goles en 42 partidos.

Venezuela disputará un par de amistosos el próximo mes: se medirá ante Colombia en Miami el 7 de septiembre y después enfrentará como visitante a Panamá.

“Que cada quien aporte porque a eso va a la selección, esperemos que sea buen inicio y que acabe con el sueño que todos hemos tenido (ir a un Mundial), esperemos que así sea”, remarcó Martínez.