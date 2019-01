Vaticano insiste no hubo denuncias contra obispo argentino

En esta fotografía del 26 de agosto de 2016, Gustavo Zanchetta, exobispo de la diócesis de Orán, participa en negociaciones con trabajadores fronterizos en Orán, Argentina. En agosto de 2017, el papa Francisco aceptó la renuncia de Zanchetta después de que los sacerdotes en la alejada diócesis de Orán se rebelaron ante su autoritarismo y enviaron reportes a la nunciatura apostólica en mayo o junio de 2017, denunciando abusos de poder y abusos sexuales con seminaristas adultos. (AP Foto/Javier Corbalán) less En esta fotografía del 26 de agosto de 2016, Gustavo Zanchetta, exobispo de la diócesis de Orán, participa en negociaciones con trabajadores fronterizos en Orán, Argentina. En agosto de 2017, el papa ... more Photo: Javier Corbalan, AP Photo: Javier Corbalan, AP Image 1 of / 1 Caption Close Vaticano insiste no hubo denuncias contra obispo argentino 1 / 1 Back to Gallery

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El Vaticano insistió el martes que no hubo denuncias de abuso sexual formuladas contra un obispo argentino cercano al papa Francisco cuando renunció en 2017 y fue promovido a un cargo en el Vaticano.

El portavoz de la Santa Sede, Alessandro Gisotti, reiteró que las denuncias contra el arzobispo Gustavo Zanchetta se recibieron solo hace unos meses.

El ex subalterno de Zanchetta, el padre Juan José Manzano, dijo a The Associated Press la semana pasada que le había enviado reportes al Vaticano en 2015 y en 2017 acusando a Zanchetta de conducta inapropiada como tomarse selfies desnudo y conducta impropia con seminaristas adultos.

Manzano aclaró que sus reportes no constituyeron denuncias canónigas formales de abuso sexual, pero que se trató de información que él, otro ex vicario y el rector del seminario en Orán, en la provincia argentina de Salta, llevaron a la atención del Vaticano.