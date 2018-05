Tronc reconoce sindicato del Chicago Tribune

CHICAGO (AP) — La empresa de medios Tronc ha aceptado reconocer al sindicato del Chicago Tribune luego que el 85% de los empleados periodísticos votaron a favor de la representación gremial.

El director del diario Bruce Dold anunció en un correo electrónico a los empleados el domingo que el sindicato será reconocido, en lo que será la primera vez que habrá un sindicato para los periodistas en esa publicación en 171 de existencia, informó el Chicago Tribune.

Habrá tres comités de negociación en representación del Chicago Tribune, sus filiales suburbanas, el diario Hoy, y su estudio de diseño.

La Junta Nacional de Relaciones Laborales probablemente le dará luz verde a la medida en los días próximos. El sindicato será parte del grupo gremial más amplio, NewsGuild-Communication Workers of America.

Tronc, antes conocido como Tribune Co., es también propietaria de diarios como el New York Daily News y el The Baltimore Sun.

