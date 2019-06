Tommy Torres sólo pide “3 minutos”

ARCHIVO – En esta fotografía de archivo del 4 de octubre de 2016 el músico y productor puertorriqueño Tommy Torres posa para un retrato en la Ciudad de México. Torres lanzó el 7 de junio de 2019 su sencillo "3 minutos". (Foto AP/Berenice Bautista, archivo)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El astro puertorriqueño Tommy Torres sólo pide “3 minutos” para pedir perdón en un nuevo sencillo con el que continúa la racha de lanzamientos de los últimos meses.

En la actualidad existe una tendencia para terminar las relaciones sin siquiera decir adiós, cortando todo tipo de comunicación sin aviso, conocido en el lenguaje popular como ‘ghosting’. Pero la canción de Torres busca precisamente lo contrario, aceptar que se cometieron errores y sobre todo decirlo en persona para ver si es posible conseguir una oportunidad más.

“Pareciera que sí estamos perdiendo la costumbre de hablar y aceptar cuando hemos estado equivocados”, apuntó Torres en una entrevista telefónica con The Associated Press desde Miami. La canción dice “dame una oportunidad de hablarte para qué tu veas en mis ojos y en lo que te estoy diciendo cómo me siento sobre esto, porque no es lo mismo escribir un texto, a veces hay que escuchar a la persona”.

En “3 minutos” también le pide a su amada que no escuche tanto a sus amigas porque ellas están en contra de él.

“No me gusta ponerle nombre y apellido a las canciones”, dijo con un tono ligero el cantautor, pues dice que así evita malos entendidos con sus musas, pero aclaró que “me gusta escribir muchas situaciones así, donde no es tampoco una línea recta, donde es un poco complicado tratar de pedir perdón y a la misma vez sentirse un poco molesto con ella”, apuntó.

Para Torres no es imposible pedir perdón y espera que la canción ayude a los fans a hacer algo que podría parecer muy difícil. Su consejo es evitar las “peleas de egos” y, si es real, mostrar un arrepentimiento genuino.

El video lanzado el viernes fue dirigido por Joaquín Cambre y filmado en Nueva York con un concepto minimalista. Torres quería que fuera así para que los personajes no tuvieran dónde esconderse. En el video está vestido de blanco y la chica que hace de su novia está de rojo, pero conforme va avanzando la canción se intercambian los colores como si se tratara de una “transferencia de emociones”, dijo.

“El simbolismo ahí es que ella pudo haber sufrido el daño que le hizo él y eventualmente ahora él es el que está sufriendo”, dijo. “Ella pasó por la parte difícil y ahora le toca decidir si quiere darle otra oportunidad a él. Él ahora es el que está sufriendo, pidiendo esa oportunidad, cuando él fue quien hizo el daño originalmente”.

El sencillo, con una delicada base de piano y toques electrónicos, se suma a una lista de canciones que ha lanzado recientemente el artista nominado al Latin Grammy como “Atado entre tus manos” con el colombiano Sebastián Yatra, “Quédate” con su compatriota Kanny García, “Nada va a estar bien” con el boliviano Aviónica y “Aunque no deba” con el trío mexicano Reik.

“Me puse como meta meterme al estudio y lanzar mucha música”, dijo Torres, quien por ahora prefiere concentrarse en estos lanzamientos y salir de gira el próximo año.