Toluca empata con Pumas pero queda eliminado de la liguilla

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Los argentinos Federico Mancuello y Alexis Canelo anotaron en un lapso de cuatro minutos de la segunda parte y Toluca reaccionó tras un déficit de dos tantos para empatar el domingo 2-2 ante Pumas, un resultado que sin embargo fue estéril en sus deseos de los Diablos Rojos por alcanzar la liguilla por el título del torneo Clausura mexicano.

El chileno Felipe Mora y el argentino Ignacio Malcorra marcaron a los 39 y 52 minutos, respectivamente, para adelantar a los universitarios. Mancuello recortó la diferencia a los 56 y Canelo convirtió un penal a los 60 para decretar la igualdad.

Con el empate, Toluca extendió a cuatro su racha de partidos sin derrota. Llegó a 22 puntos y se mantiene décimo de la tabla cuando resta sólo una fecha en el calendario regular.

Pero los Diablos Rojos requerían el triunfo para mantenerse con esperanzas.

"Los jugadores dejaron todo en el campo para seguir peleando pero lamentablemente no se gana y así es el fútbol, el equipo supo resurgir con mentalidad y garra porque pasaron de un 0-2 a un 2-2, a un partido que cualquiera pudo ganar 3-2", dijo el entrenador argentino del Toluca, Ricardo La Volpe.

El ex seleccionador de México sustituyó en el cargo a su compatriota Hernán Cristante, destituido luego que el equipo tuvo un mal inicio de campaña.

Con La Volpe, Toluca sólo perdió un partido ante Pachuca pero al final no le alcanzó para clasificarse a la liguilla.

"Me da fastidio el resultado porque teníamos la obligación de ganar ante un equipo que juega sin presión y que no tenía nada que perder, es como un amistoso para ellos, la presión la teníamos nosotros y no es lo mismo, yo que fui jugador te lo digo", agregó el estratega.

El empate en Ciudad Universitaria le dio el pasaje a la liguilla a Cruz Azul, Necaxa y América, que se unen en la fase final a León, Tigres, Monterrey y Pachuca, que ya estaban clasificados antes del domingo.

Puebla y Tijuana se enfrentarán en la última fecha para definir al último equipo en avanzar a la liguilla.

Pumas, que llegó eliminado al encuentro, acumula 17 puntos y se mantiene en el 14to escalón.

"Antes del partido hablamos con los jugadores de regalarle un buen partido y triunfo en casa a la afición luego del semestre irregular que tuvimos y te queda el sabor amargo porque tuvimos infinidad de situaciones de gol que no tuvimos la certeza para concretar, es un sabor amargo porque creíamos que teníamos que quedarnos con el triunfo", dijo el entrenador argentino de los universitarios, Bruno Marioni.

El "Barullo" arribó a Pumas como reemplazo de David Patiño y en sus 11 encuentros al frente ganó cuatro, empató tres y perdió cuatro.

"En dos meses y medio que llevo aquí no vamos a corregir todo lo que estaba mal pero con la pretemporada tendremos más conceptos claros y cometeremos menos errores", agregó Marioni. "Hoy hubo cosas positivas, pero esto es un proceso y el trabajo ahí está, hoy los jugadores tuvieron un buen partido pero nos faltó regularidad, esa experiencia que sumamos con el grupo servirá para seguir viendo un equipo como el de hoy".

Los universitarios fueron mejores en el arranque y estuvieron cerca de ponerse al frente con un tiro de David Cabrera al poste a los nueve minutos.

El paraguayo Carlos González dio un aviso más a los 32, en un tiro que fue rechazado con apuros por el portero Alfredo Talavera.

Poco después, González recibió un pase dentro del área y le dio un gran servicio lateral a Mora, quien convirtió con tiro por el centro del arco.

En el arranque del segundo tiempo, González fue derribado dentro del área por Rodrigo Salinas para un penal ratificado por el videoarbitraje (VAR) que Malcorra convirtió con potente disparo.

Pero Toluca no bajó los brazos y se acercó con un disparo de Mancuello que superó a la barrera y entró al ángulo derecho del portero Alfredo Saldívar.

Los Diablos Rojos nivelaron el encuentro cuando Alan Mozo cometió una falta sobre Canelo, quien convirtió el penal al costado derecho de Saldívar para poner las cosas 2-2.

Sabiendo que requería el triunfo para seguir vivo, Toluca dominó el encuentro y presionó al frente pero no pudo generar peligro claro sobre la meta de Saldívar.