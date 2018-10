Temen muerte de migrantes en barco en Mediterráneo

MADRID (AP) — Un grupo español sin fines de lucro dijo el martes que se teme que 32 migrantes adultos y dos niños han muerto luego que su grupo esperó por más de 36 horas a ser rescatado de un barco semi-hundido en aguas frente a Marruecos.

La fundadora de Walking Borders Helena Maleno dijo que los migrantes les pidieron ayuda a las autoridades españolas y marroquíes por al menos 12 horas continuas el domingo, antes de que sus celulares se quedasen sin carga.

La activista española basada en Marruecos dijo que 26 sobrevivientes, todos ellos de países subsaharianos, fueron llevados finalmente a la costa en el pueblo marroquí de Nador el lunes por la tarde, un día y medio después que ella recibió su primera llamada telefónica y alertó al servicio español de rescates marítimos sobre su localización aproximada.

Una portavoz del servicio le dijo a The Associated Press que el barco estaba en aguas jurisdiccionales de Marruecos y que los funcionarios no recibieron respuesta de sus contrapartes del país vecino tras ofrecer reiteradamente ayuda en la búsqueda y rescate.

“La patera se encontraba en una zona muy próxima a Marruecos, cerca de una playa”, dijo la vocera, que no estaba autorizada a ser identificada en la prensa.

Las autoridades marroquíes no estaban disponibles de inmediato para comentar sobre el asunto.

Hassane Ammari, presidente de Alarme Phone Sahara, una asociación que trabaja con migrantes en Marruecos, dijo que no ha habido reportes de muertos en el agua junto a Nador.

Un médico del hospital local que pidió preservar el anonimato por razones de seguridad le dijo a la AP que la morgue había recibido un número no especificado de cadáveres en los últimos días.

La Organización Internacional para Migraciones, un organismo de la ONU, dijo que no podía confirmar independientemente el reporte de Walking Borders, pero el vocero Joel Millman dijo que el grupo es una fuente “confiable” en el área.

El saldo de 34 muertes posibles fue compilado por Maleno sobre la base de testimonios de los sobrevivientes, dijo la activista, incluyendo de la madre de una niña que estaba entre los dos niños que se teme han muerto. Otro niño sobrevivió, dijo Maleno.

Culpó a España y Marruecos por responder muy lentamente a la situación y por mala coordinación, un problema persistente que Walking Borders ha resaltado en medio de un aumento de las salidas de migrantes por las costas del norte de África.

“Los supervivientes están muy mal, algunos no podían decir ni su nombre porque han sido muchas horas viendo morir a gente y muchas horas en el agua. No es lo mismo que un naufragio rápido, ha sido una tortura”, dijo.

De acuerdo con la ONU, más de 36.600 migrantes llegaron a España por mar en los primeros nueve meses del año, un alza considerable que ha aumentado presiones sobre los servicios públicos.

El martes, rescatistas españoles encontraron a 423 migrantes que intentaban cruzar el mar en 10 embarcaciones diferentes, dijo el servicio.

__

El Masaiti reportó desde Rabat. El reportero de la AP Jamey Keaten contribuyó en Ginebra.