Suspenden a policías bolivianos por violación a brasileña

LA PAZ (AP) — Ocho policías fueron suspendidos por sospechas de haber violado a una brasileña detenida en una cárcel del oriente boliviano, informó el martes una alta autoridad de la policía.

La joven brasileña de 21 años detenida en la cárcel de Rurrenabaque, al norte de La Paz, denunció la semana pasada haber sido violada por sus custodios en su celda.

Las autoridades identificaron a la mujer pero The Associated Press no publica los nombres de las víctimas de abuso sexual a menos que éstas hagan su caso de conocimiento público.

El coronel William Cordero, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), declaró a periodistas que los ocho policías enfrentan una posible baja además de un juicio penal. Agregó que la denuncia de los vejámenes se produjo entre febrero y noviembre de 2018.

Este caso fue ventilado en la prensa por el diputado opositor, Yerko Nuñez, quien aseguró que la mujer tiene una sentencia de tres años por robo y ella ya lleva recluida un año y tres meses en la cárcel.

El gobierno boliviano, expresó su predisposición para investigar el caso.

Por la tarde, redes y colectivos femeninos del país emitieron un pronunciamiento en rechazo a la violencia de parte de policías en contra de mujeres privadas de libertad y exigieron un rápido esclarecimiento del caso además de sanciones.