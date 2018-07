Scarlett Johansson se retira de drama trans ante la crítica





En esta foto del 23 de abril del 2018, Scarlett Johansson llega al estreno mundial de "Avengers: Infinity War" en Los Angeles. (Foto por Jordan Strauss/Invision/AP, Archivo)

En esta foto de 1979, Dante "Tex" Gill, un hombre transgénero, sale del edificio de Seguridad Pública en Pittsburgh, Pennsylvania, acmopañado por Frank Cocchiara, a la izquierda, y Donna Potts, quienes están enmascarados. (Pittsburgh Post-Gazette vía AP)

NUEVA YORK (AP) — Scarlett Johansson se retiró de película en la que iba a interpretar a un hombre transgénero ante la reacción negativa de actores trans y activistas.

En un comunicado enviado el viernes a Out.com, la actriz dijo que se retiraba de “Rub & Tug” "a la luz de las recientes dudas éticas que surgieron en torno a mi selección" para el papel.

La semana pasada, Johansson dijo que encarnaría a Dante "Tex" Gill, el líder de una red de prostitución en Pittsburgh en los años 70 y 80 que nació como Lois Jean Gill pero se identificaba como hombre.

Cuando actores transgénero y activistas cuestionaron su selección, Johansson inicialmente respondió diciendo que las críticas "pueden remitirse a los representantes de Jeffrey Tambor, Jared Leto y Felicity Huffman", actores que han sido aclamados por su interpretación de personajes trans.

"Nuestro entendimiento cultural de las personas transgénero sigue avanzando, y he aprendido mucho de la comunidad desde que hice mi primera declaración sobre mi selección y entendí que fue insensible", dijo Johansson, quien agregó que sentía "gran admiración y amor por la comunidad trans".

"Aunque me hubiera encantado la oportunidad de llevar a la vida la historia y transición de Dante, comprendo por qué muchos sienten que éste debe ser interpretado por una persona transgénero, y estoy agradecida de que este debate de casting, aunque polémico, haya desatado una conversación más grande sobre diversidad y representación en el cine", agregó la actriz.

Johansson ya había sido criticada por interpretar un personaje que originalmente era asiático en "Ghost in the Shell" de 2017. El director de esa película, Rupert Sanders, tenía previsto dirigir también "Rub & Tug". No está claro si el proyecto, que Johansson produce, seguirá adelante. Un representante de la actriz no respondió de inmediato un email el viernes.

New Regency, que produciría el filme, tampoco respondió de inmediato a una solicitud de información.

Jen Richards, activista trans y creador de la serie web "Her Story", elogió a Johansson por su decisión.

"Si están cansados de oír al respecto, imaginen cuán cansados están los actores trans de hablar de esto", dijo Richards en Twitter. "Lo único que queremos es trabajar. Y con más gente trans y no binaria, de todo tipo, participando, se logrará una representación mejor y más rica de nuestro mundo. Esto es una victoria".