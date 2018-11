Reporte: Manafort se reunió con Assange antes de elecciones

WASHINGTON (AP) — El periódico británico The Guardian aseguró que Paul Manafort se reunió en secreto con el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en la embajada ecuatoriana en Londres, días o semanas antes de que lo incluyeran en el equipo de campaña de Donald Trump. Los abogados de Assange y Manafort calificaron la versión de falsa.

Si la versión publicada el martes se confirma, dejaría entrever una relación directa entre el equipo de campaña de Trump y WikiLeaks, que difundió decenas de miles de correos electrónicos sustraídos por espías rusos durante los comicios de 2016. El equipo de campaña aprovechó los correos electrónicos para socavar a Hillary Clinton, contrincante de Trump.

The Guardian, que no identificó las fuentes de su reporte, dijo que Manafort se reunió con Assange “por marzo de 2016”, el mismo mes que los hackers rusos lanzaron su campaña para robar los correos de la campaña de Clinton.

En un comunicado, Manafort aseguró que la versión es “totalmente falsa y deliberadamente difamatoria”, y señaló que sopesaba sus opciones legales contra The Guardian.

“Jamás me reuní con Julian Assange ni con nadie relacionado con él”, declaró Manafort. “Jamás se ha comunicado conmigo alguien relacionado con WikiLeaks, directa o indirectamente. Jamás tuve comunicación con Assange ni WikiLeaks sobre asunto alguno”.

El abogado ecuatoriano de Assange, Carlos Poveda, dijo que era falso el contenido de The Guardian.

Y WikiLeaks señaló en un tuit que estaba “dispuesto a apostar a The Guardian y a su director un millón de dólares que Manafort jamás se entrevistó con Assange”. WikiLeaks tuiteó después que Assange había ordenado a sus abogados que demandaran a The Guardian por difamación.

The Guardian citó dos fuentes no identificadas que dijeron que Manafort se reunió por primera vez con Assange en la embajada en 2013, un año después de que Assange se refugiara ahí para evitar su extradición a Suecia por acusaciones de delitos sexuales. The Guardian dijo que Manafort regresó a la embajada en 2015 y 2016, y que las fuentes habían “programado provisionalmente la fecha” de la última visita para marzo. El periódico agregó que la visita de Manafort no fue registrada en el libro correspondiente en la embajada y señaló que una fuente dijo que el estadounidense se había marchado 40 minutos después.

No hay detalles disponibles sobre lo que ambos hayan conversado.

El equipo de campaña de Trump anunció el 29 de marzo de 2016 la contratación de Manafort, que fungió como director de convenciones con la responsabilidad de alinear a los delegados para la Convención Nacional Republicana. Fue ascendido a presidente de campaña en mayo de 2016.

Una investigación de la AP sobre el hackeo ruso muestra que los ciberespías alineados con el gobierno emprendieron el 10 de marzo de 2016 una intensa campaña para ingresar clandestinamente en los correos electrónicos del equipo de campaña de Clinton.

___

El periodista de The Associated Press, Franklin Briceño, contribuyó a este despacho desde Lima, Perú.