15 heridos por explosión en un restaurante indio en Canadá

En esta imagen tomada de un video de seguridad y divulgada por la policía regional de Peel, dos sospechosos ingresan al restaurante indio Bombay Bhel antes de arrojar un dispositivo explosivo en su interior, el jueves 24 de mayo de 2018, en Mississauga, un suburbio de Toronto, Canadá. (Policía Regional de Peel vía AP)

TORONTO (AP) — Una explosión provocada por un artefacto de fabricación casera dejó al menos 15 heridos en un restaurante de comida india en un suburbio de Toronto donde se realizaban fiestas familiares con niños, informó la policía canadiense.

Dos sospechosos con el rostro cubierto ingresaron al restaurante Bombay Bhel, arrojaron el artefacto y huyeron.

"No tenemos indicios para considerar que se trata de un atentado terrorista. No tenemos indicios para considerar que se trata de un crimen motivado por el odio racial. No descartamos nada al iniciar la investigación", dijo la jefa regional de policía Jennifer Evans.

"Estamos empleando todos los recursos policiales para encontrar a las personas responsables de este acto horrendo", añadió.

Tres canadienses de origen indio se encontraban hospitalizadas en estado crítico, mientras que las 12 víctimas restantes tienen heridas menores y superficiales, dijo Evans. Las edades de los heridos van de los 23 a los 69 años. Los niños presentes, menores de 10 años, resultaron ilesos.

El estallido ocurrió justo después de las 10:30 de la noche del jueves en Mississauga, un suburbio de Toronto. El centro comercial donde se encuentra el restaurante seguía acordonado el viernes.

"Estos individuos no dijeron nada", dijo el sargento de policía Matt Bertram. "Aparentemente solo ingresaron, arrojaron este dispositivo y se fueron inmediatamente".

El agente dijo que aún no pueden determinar con certeza cómo era el artefacto.

Andree Larrivee, que vive en un condominio cercano, dijo que veía la televisión cuando escuchó el estallido.

"Fue realmente ruidoso", dijo. Comparó el estruendo con un generador eléctrico que explotó recientemente en un sitio en construcción ubicado cerca de allí.

La policía de la región de Peel solicitó la ayuda de la gente. En un tuit describió al primer sospechoso como de unos 25 años, fornido y aproximadamente 1,80 metros (6 pies) de altura, mientras que el otro es delgado y de menor estatura. Ambos llevaban pantalones vaqueros, sudaderas oscuras y la capucha puesta.