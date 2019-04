Pumas: Marioni es suspendido 2 partidos

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El entrenador de Pumas Bruno Marioni fue suspendido dos partidos y recibió una multa económica no especificada tras participar en una riña con un aficionado al finalizar un partido por la semifinal de la Copa MX, anunció el jueves la comisión disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol.

Marioni admitió haberse enfrascado en una pelea en las tribunas del estadio Olímpico Benito Juárez cuando el técnico argentino se dirigía a la conferencia de prensa después de que su equipo perdió 2-0 ante los Bravos, una derrota que privó a los universitarios de acceder su primera final de Copa desde 1975.

La comisión disciplinaria dijo que la sanción es "por contravenir los artículos 10, 11 y 28 del Código de Ética de la FMF".

La suspensión de dos encuentros se aplicará en el próximo torneo de Copa MX, como especifica el artículo 9 del reglamento, por lo que el "Barullo" Marioni podrá estar en el banquillo de Pumas el próximo domingo ante Tijuana, por la 14ta fecha del torneo Clausura.

"Yo pedí una disculpa pública apenas pasó el incidente y el resto es autocrítica, yo llegué aquí en 2004 y conozco perfectamente los valores de Pumas, he defendido y defenderé a esta institución con las armas que sean necesarias y no hablo de agresiones porque eso no volverá a pasar", dijo Marioni el martes, antes de conocer su sanción. "Yo acataré cualquier resolución que la comisión y Pumas tomen".

Marioni, de 43 años, fue jugador de Pumas e integró el equipo que logró un bicampeonato en el 2004.