WASHINGTON (AP) — The Associated Press y otros medios de prensa estadounidenses solicitaron el miércoles a un juez que revele los documentos relacionados con la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa en las elecciones, argumentando que se trata de un caso de interés público y de trascendencia histórica.

Específicamente, el pedido versa sobre transcripciones de las audiencias en el proceso al exjefe de campaña del presidente Donald Trump Paul Manafort y de solicitudes de órdenes de allanamiento presentadas por los detectives.

Cualquier argumento de que es necesario mantener la integridad de la investigación _que examina una posible coordinación entre la campaña de Trump y Rusia_ queda superado por el derecho de los ciudadanos a leer esos documentos y por el interés público en "una de las investigaciones penales más trascendentes en la historia de nuestra nación", dice la solicitud presentada por los medios de comunicación.

"Bajo el derecho común, los tribunales equilibran el derecho de la gente a saber el funcionamiento del sistema judicial frente a los intereses legítimos del gobierno. En este caso, la balanza se inclina decididamente a favor de la gente", añadieron los medios.

Aunque las audiencias judiciales de Manafort han estado mayormente abiertas al público, las organizaciones noticiosas desean leer partes de las transcripciones de las audiencias a puertas cerradas. Entre esas está una audiencia particular en que los abogados de otro de los acusados, Rick Gates, solicitaron que se les permitiera retirarse del caso.

Además, los medios están pidiendo copias de los documentos usados para fundamentar solicitudes de allanar establecimientos en el caso, como por ejemplo el allanamiento de la vivienda de Manafort en Virginia el año pasado.

El interés de la gente en esos documentos no puede ser mayor, agregaron los medios en su solicitud.

"La investigación sobre la interferencia de Rusia toca la médula de nuestro sistema político, pues incluye la posibilidad de corrupción u otra conducta inapropiada por parte del presidente de Estados Unidos y sus asesores _o, como sostienen los partidarios del presidente, la posibilidad de una conspiración por parte de algunos elementos de las agencias de seguridad para perjudicar al presidente_ y la habilidad del sistema judicial de investigar eficaz e imparcialmente, y de ser necesario llevar a la justicia, cualquiera de estos posibles delitos", dijo la solicitud.

Hasta ahora 19 personas, entre ellas Manafort, y tres empresas han sido acusadas a raíz de la investigación de Mueller. Tres asesores de Trump _ya sea durante su candidatura o ya en la Casa Blanca_ se han declarado culpables y están cooperando con la averiguación.

Los otros medios de comunicación que firmaron la solicitud son The New York Times, The Washington Post, CNN y Politico.

