Manifestantes reaccionan ante la cámara después de incendiar una barricada en el pueblo de Beni, Congo, el jueves 27 de diciembre de 2018. (AP Foto/Al-hadji Kudra Maliro)

BENI, República Democrática del Congo (AP) — La policía de República Democrática del Congo disparó el jueves balas reales y roció gas lacrimógeno para dispersar a más de 100 personas que protestaban por el retraso de las elecciones presidenciales, causado supuestamente por un brote mortal de ébola, que implica que más de 1 millón de votos no serán contabilizados.

Algunos manifestantes bloquearon calles con barricadas en llamas y atacaron un centro de aislamiento de ébola, del cual huyeron casi 20 pacientes. La mayoría de ellos dieron negativo en las pruebas del virus, dijo una vocera del ministerio de salud.

El ataque representa otro desafío para los esfuerzos de contención del virus en la región, muy golpeada por los rebeldes y que nunca había enfrentado un brote de ébola. Algunos residentes creen que la enfermedad fue un pretexto para interrumpir la elección.

Los disturbios en Beni empezaron un día después de que la comisión electoral del Congo anunciara que debido al brote la elección del domingo se retrasaría hasta marzo en Beni y Butembo. El resto del país todavía votará el domingo y se anunciarán los resultados "definitivos" el 15 de enero. La juramentación será tres días después.

Los candidatos de oposición dicen que el retraso es un complot para afectar sus posibilidades en los comicios en zonas donde la gente se ha vuelto contra el partido gobernante en años recientes. La coalición de la oposición tras el candidato presidencial Martin Fayulu hizo un llamado a una huelga de "pueblo fantasma" a lo largo del Congo en señal de protesta, sin que nadie saliera a trabajar.

Los motivos para el retraso no son creíbles, dijo Fayulu a The Associated Press y agregó que vistió la zona del ébola y la vida sigue "como siempre". Pidió a todos los congoleños permanecer calmados y votar sin violencia.

Boussion reportó desde Kinsasa, República Democrática del Congo