Pentágono: Misión militar en frontera costará 210 millones

WASHINGTON (AP) — Utilizar a miles de elementos del ejército para ayudar a reforzar el suroeste de la frontera tendrá un costo aproximado de 210 millones de dólares bajo los planes actuales, dijo el Pentágono al Congreso el martes, incluso mientras surgen más dudas sobre el alcance y la duración de la polémica misión.

El total incluye 72 millones de dólares para las casi 5.900 tropas en activo que brindan respaldo a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, además de los 138 millones de dólares que se han invertido hasta ahora en las 2.100 tropas de la Guardia Nacional que han realizado una misión fronteriza por separado desde abril pasado, de acuerdo con un reporte enviado al Congreso el martes, pero que no fue difundido por el Pentágono.

The Associated Press obtuvo una copia del reporte. Después de que la AP publicó su historia, el Pentágono difundió un comunicado en el que confirmó que la porción para los elementos en activo es de alrededor de 72 millones de dólares. No hizo mención de los costos por 138 millones para la Guardia Nacional.

El total superaría el estimado actual combinado de 210 millones de dólares si la misión en activo se extiende más allá de la fecha actual de terminación del 15 de diciembre. Las autoridades señalaron que era posible extender la misión, pero es algo que aún no se acuerda.

El Pentágono también trabaja en un posible ajuste de la misión que le otorgaría a las tropas en activo que operan en Texas, Arizona y California la autoridad de defender al personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en caso de ser necesario. Las tropas, que incluyen a miembros de la policía militar, actualmente tienen autorizado defenderse entre sí.

Alrededor de 2.800 tropas en activo se encuentran en el sur de Texas, lejos de la principal caravana de migrantes que se ubica en Tijuana, México, al sur de California. La movilización de migrantes centroamericanos por México el mes pasado fue la razón que presentó el presidente Donald Trump para ordenar que el ejército proveyera de respaldo a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Trump, quien se refirió a la caravana de inmigrantes como una “invasión, ha sido acusado por sus detractores, entre los que se incluye a varios oficiales militares retirados, de utilizar al ejército como una herramienta política antes de las elecciones legislativas del 6 de noviembre.

La senadora demócrata Dianne Feinstein dijo el martes que el reporte de gastos del Pentágono demuestra que la misión era una “farsa”.