Paul McCartney regresa al club donde nacieron los Beatles





Fans muestran sus entradas para el concierto de Paul McCartney en el Cavern Club, una de las cunas de los Beatles, el jueves 26 de julio del 2018 en Liverpool, Inglaterra. El ex Beatle se subiría al escenario del recinto para dar un concierto exclusivo. (Peter Byrne/PA vía AP)

Fans se congregan el jueves 26 de julio del 2018 afuera del Cavern Club en Liverpool, Inglaterra, una de las cunas de los Beatles, para ver actuar a Paul McCartney. El ex Beatle se subiría al escenario del recinto para dar un concierto exclusivo. (Peter Byrne/PA vía AP)

LONDRES (AP) — Paul McCartney volvió al famoso club de Liverpool considerado la cuna de los Beatles.

El músico de 76 años dio un concierto exclusivo el jueves en el Cavern Club, el sótano donde los Fabulosos Cuatro tocaron en sus primeros años.

Unos 270 seguidores atestaron la sofocante sala para ver a McCartney tras haber obtenido boletos gratis en la taquilla del Echo Arena luego que se anunció la actuación.

"Liverpool. Cavern", dijo McCartney al empezar su espectáculo. "Esas son palabras que van bien juntas".

McCartney tocó la guitarra y el teclado a lo largo de casi dos horas. Interpretó clásicos de los Beatles como "Love Me Do", ''I Saw Her Standing There" y "Get Back", así como temas de su nuevo álbum, "Egypt Station".

El ex Beatle dio una pista sobre el concierto el miércoles durante una aparición en el Instituto de Artes Escénicas de Liverpool. La voz se corrió, y sus fans se congregaron afuera del club antes de correr al estadio a buscar boletos.