Pato mandarín embruja a visitantes de Central Park en NY

Un pato mandarín camina en Central Park en Nueva York el miércoles 5 de diciembre de 2018. (AP Foto/Seth Wenig)

NUEVA YORK (AP) — Fue cuestión de días para que el brillante pato mandarín que apareció de repente en un lago de Central Park convirtiera tanto a neoyorkinos como a turistas en una nueva especie: los patorazzi.

Una horda de fotógrafos lleva más de un mes reuniéndose diario en el parque de la Quinta Avenida con la esperanza de echar un vistazo a la exótica ave con plumaje rosa, púrpura, naranja y verde esmeralda, y marcas que el aficionado Joe Amato compara con una “caja de crayolas viviente”.

“Tantas personas han dibujado a esta ave porque sus colores vibrantes, vívidos, son asociados con puestas del sol y arcoíris”, dijo Amato, quien viene casi diario desde su casa en Queens cargando su sofisticado equipo fotográfico.

Los amantes de las aves y quienes disfrutan verlas han documentado responsablemente cada paso del ave en videos y publicaciones de redes sociales que muestran su suave recorrido en el agua, su picoteo a los ánades reales e incluso una especie de vacación a un lago en el cercano Nueva Jersey.

Esta semana, la más reciente estrella en alza de Nueva York no decepcionó a sus admiradores con un alardeo emplumado mientras se acicalaba las alas a la sombra del histórico Hotel Plaza, mientras la gente en la orilla se daba empujones para verlo mejor.

Leesa Beckmann se trasladó dos horas y media desde su casa en Vernon Township, Nueva Jersey, para ver al pato del cual su madre de 90 años no para de hablar.

“Tengo que ver a este magnífico pato”, dijo Beckmann a su madre.

Planea tomar y enmarcar fotos para que su mamá las cuelgue en las paredes.

Sin embargo, el ornitólogo Paul Sweet, quien administra una vasta colección de especímenes de aves en el Museo Estadounidense de Historia Natural en Nueva York, no está tan acelerado como los demás.

Sweet dijo que no hay nada especial con un pato mandarín en Central Park. No sólo hay otro (aunque cautivo) a una corta distancia en el zoológico del parque, sino que dichos patos suelen ser importados desde Asia para uso en propiedad privada. En ocasiones se escapan.

“Este pato claramente no es errante”, dijo Sweet y agregó que no hay registros de patos mandarines silvestres en América del Norte. Si eso llegara a suceder en Nueva York, de entre todos los lugares, los “observadores de aves estarían muy emocionados”. Por ahora, añadió, no lo están.

“Muchos no ornitólogos suelen ver más hermosas a las aves llamativas”, dijo Sweet. “Pero para mí no es más hermoso que, digamos, un gorrión”.

En este caso, la experiencia no es el punto: la belleza está en los ojos de los espectadores de Nueva York, humanos para quienes la despreocupada criatura que ha hecho de Central Park su hogar ofrece una especie de bálsamo en un mundo problemático y caótico.