En misa de Nochebuena, el papa pide dejar el materialismo

El papa Francisco, enmarcado entre las ramas de un árbol de Navidad, da la bienvenida a los feligreses mientras recita el Angelus desde la ventana de su estudio con vista a la plaza de San Pedro en el Vaticano, el domingo 23 de diciembre de 2018. (AP Foto/Andrew Medichini)

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El papa Francisco exhortó el lunes a los cristianos a renunciar a la codicia, la glotonería y el materialismo de la Navidad y mejor enfocarse en su mensaje de sencillez, caridad y amor.

El sumo pontífice celebró una misa de Nochebuena en la Basílica de San Pedro en la que lamentó que muchas personas encuentren el significado de sus vidas en las posesiones, cuando la historia bíblica del nacimiento de Cristo enfatiza que Dios se le apareció a personas que eran pobres en posesiones terrenales, pero fieles.

“Ante el pesebre, comprendemos que lo que alimenta la vida no son los bienes, sino el amor; no es la voracidad, sino la caridad; no es la abundancia ostentosa, sino la sencillez que se ha de preservar”, dijo Francisco, vestido con túnicas blancas sencillas.

“Una insaciable codicia atraviesa la historia humana, hasta las paradojas de hoy, cuando unos pocos banquetean espléndidamente y muchos no tienen pan para vivir”, agregó.

Francisco se ha enfocado en los pobres y los oprimidos del mundo, en los refugiados y los marginados en los cinco años que lleva su papado.