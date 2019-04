Mulvaney: Demócratas “nunca” verán impuestos de Trump

WASHINGTON (AP) — Los demócratas “nunca” verán las declaraciones de impuestos del presidente Donald Trump, dijo el domingo el jefe de despacho de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, mientras se abrió un nuevo frente de batalla entre la administración y el Congreso.

Mulvaney acusó a los demócratas de participar en un "truco político" y de buscar “atención” después de que el presidente de la Comisión de Recursos y Arbitrios de la Cámara de Representantes, Richard Neal, pidió al Servicio Interno de Impuestos del Departamento del Tesoro que proporcione seis años de las declaraciones personales de Trump y de algunos de sus negocios.

"Eso no va a suceder y lo saben", dijo Mulvaney a "Fox News Sunday". Cuando se le preguntó si creía que los demócratas verían alguna vez los reembolsos fiscales del presidente, Mulvaney respondió: "Oh, no, nunca. Ni deberían".

La semana pasada, Neal, demócrata por Massachusetts y uno de los tres funcionarios del Congreso autorizados a solicitar declaraciones de impuestos, pidió las declaraciones personales y comerciales de Trump en una carta dirigida al comisionado del servicio de impuestos, Charles Rettig. Pidió las devoluciones del 2013 hasta el 2018. También solicitó los documentos en siete días, estableciendo la fecha límite del 10 de abril.

Un estatuto de 1924 no incluye excepciones a la autoridad de Neal para solicitar datos de devoluciones fiscales al Departamento del Tesoro y dice que el departamento deberá proporcionarlas cuando se las solicite. La ley señala que la revisión de la declaración de un individuo deben realizarla miembros del Congreso en una "sesión ejecutiva cerrada" si las declaraciones se proporcionan sin el consentimiento del contribuyente.

Sin embargo, Mulvaney afirmó que la ley estipula que los legisladores pueden revisar las declaraciones de impuestos individuales, pero "el éxito político no es una de esas razones". Sus comentarios hacen eco de lo que dicen los abogados de Trump, quienes argumentan que la solicitud demócrata "establecería un precedente peligroso" si se otorga.

Trump rompió con el precedente cuando decidió no publicar ninguna declaración de impuestos como candidato presidencial.

El presidente ha dicho que no divulgará la información porque se encuentra bajo auditoría, algo que reiteró nuevamente el viernes durante su visita a la frontera entre Estados Unidos México.

"Estoy bajo auditoría. Cuando estás bajo auditoría, no lo haces", dijo Trump.