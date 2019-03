Mujer detalla supuesto abuso sexual a manos de R. Kelly

El cantante R. Kelly en la audiencia judicial en Chicago el 22 de marzo del 2019. (E. Jason Wambsgans/Chicago Tribune via AP, Pool, File) El cantante R. Kelly en la audiencia judicial en Chicago el 22 de marzo del 2019. (E. Jason Wambsgans/Chicago Tribune via AP, Pool, File) Photo: E. Jason Wambsgans, AP Photo: E. Jason Wambsgans, AP Image 1 of / 1 Caption Close Mujer detalla supuesto abuso sexual a manos de R. Kelly 1 / 1 Back to Gallery

CHICAGO (AP) — Una mujer acusó públicamente al cantante de R&B R. Kelly de haber abusado sexualmente de ella hace más de 15 años mientras trabajaba como su peluquera.

Lanita Carter dijo en una entrevista transmitida el jueves en el programa “CBS This Morning” que el 18 de febrero del 2003, Kelly trató de obligarla a darle sexo oral y le escupió.

CBS dijo que Carter es la mujer identificada como "L.C." en las imputaciones de febrero contra Kelly. El cantante enfrenta 10 cargos de abuso sexual agravado por presuntamente abusar de tres menores de edad y una mujer en casos que datan de hace décadas.

Carter dijo que tenía 24 años en ese momento. Sus alegaciones en general coinciden con aquellas en las acusaciones de un jurado investigador, y descritas por el procurador estatal del condado de Cook.

El abogado de Kelly ha negado vehementemente las acusaciones. No respondió de inmediato un mensaje de The Associated Press en busca de declaraciones el jueves.