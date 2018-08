of

En esta foto del 4 de junio del 2011, el modelo canadiense Rick Genest, conocido como Zombie Boy, recorre la pasarela durante un desfile de modas en Río de Janeiro, Brasil. Genest, conocido por tatuarse de pies a cabeza y por su participación en el video de Lady Gaga "Born This Way", falleció, confirmó el jueves 3 de agosto del 2018 la agencia de talento que lo representaba. (AP Foto/Felipe Dana) less