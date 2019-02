Morata anota su 1er tanto con Atleti, que vence a Villarreal

MADRID (AP) — Álvaro Morata celebró su primer tanto como delantero del Atlético de Madrid, que venció el domingo 2-0 al Villarreal para no perder la estela del Barcelona en la lucha por el título de La Liga de España.

Morata mandó a las redes el esférico mediante un zurdazo tras un pase del brasileño Filipe Luís a los 31 minutos del encuentro de la 25ta jornada; Saúl Ñíguez cerró la cuenta con un golazo a los 88.

La victoria deja a los colchoneros con 50 puntos, siete menos que los acumulados por el Barcelona con su victoria del sábado, y cinco más que el Real Madrid, protagonista del último partido dominical ante el Levante. Villarreal quedó con 23 unidades en la 18va posición.

Morata había corrido con mala fortuna desde que se sumó como refuerzo del Atleti en el mercado invernal y en un par de ocasiones en que marcó tantos (uno en La Liga ante el Real Madrid y otro en la Champions contra la Juventus) el videoarbitraje (VAR) los invalidó.

En esta ocasión todo fue diferente. El exatacante del Chelsea, el Real Madrid y la Juventus firmó con un efectivo remate de zurda desde el centro del área, luego del pase que Filipe Luís mandó desde el sector izquierdo para abrir el marcador.

“Hasta que no he visto a todos los árbitros en el campo que estaban dando gol, no lo he celebrado tanto”, dijo Morata, quien en broma festejó haciendo la señal del VAR, al dibujar en el aire un rectángulo imaginario.

El tanto de Morata fue la recompensa al claro dominio que ejercieron los locales a lo largo de la primera parte, en la que tuvieron mayor posesión y profundidad.

“Estoy muy contento por los tres puntos. Necesitamos ganar todos los puntos posibles aquí en nuestro estadio y estoy muy contento hoy”, dijo Morata tras la conclusión. “Nosotros vamos a pelear hasta el final (por la Liga) mientras haya posibilidades, jugando como un equipo y todos juntos”.

Villarreal, que llegó al estadio Wanda Metropolitano con tres jornadas sin derrota, tuvo la primera opción de gol en un remate del camerunés Karl Toko Ekambi, pero el disparo fue desviado por el arquero Jan Oblak con las piernas a los nueve minutos.

El Atlético hizo rotaciones después de haber jugado a media semana ante la Juventus en la Champions League y en el complemento entró de cambio Diego Costa por Morata.

Costa tuvo un par de opciones para ampliar la delantera, sin embargo no estuvo fino en la última zona con efectivas intervenciones de los zagueros del “Submarino Amarillo”.

Ñíguez selló la victoria con una soberbia definición a un largo pase de Costa, el cual mandó a las redes con un tiro elevado en el área ante la salida del arquero Sergio Asenjo a los 88.

Esta victoria pone fin a una racha de siete partidos sin que los colchoneros pudieran vencer al Villarreal en duelos de liga, luego de haber tenido tres empates y cuatro derrotas en ese lapso.

En un partido efectuado más temprano, el Leganés rescató el empate 1-1 en casa ante el Valencia con un tanto del danés Martin Braithwaite a los 89. Por los visitantes, el francés Geoffrey Kondogbia abrió la cuenta a los 22.