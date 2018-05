México consigue insípido empate con Gales

PASADENA, California, EE.UU. (AP) — México comenzó la etapa final de su preparación para el Mundial de Rusia con un insípido empate 0-0 ante Gales el lunes por la noche.

El equipo mexicano generó apenas tres jugadas de peligro real, dos de ellas en los botines de Héctor Herrera, quien no estuvo fino para definir.

México, que debuta en la Copa del Mundo el próximo 17 de junio ante Alemania, enfrentará a Escocia el próximo sábado en el estadio Azteca de la capital mexicana y una semana más tarde se medirá ante Dinamarca, en Copenhague, para concluir su etapa de preparación.

Hasta ahora, el equipo del colombiano Juan Carlos Osorio ha dejado una estela de dudas a su paso y sumó su segundo partido consecutivo sin poder marcar.

México sucumbió 1-0 ante Croacia, el 28 de marzo pasado,

El partido del lunes serviría a Osorio para definir la lista final de 23 jugadores que irán al Mundial. De los 27 jugadores que integran la plantilla actual no vieron acción el portero Alfredo Talavera y el zaguero Miguel Layún, quienes aún no se concentran. Además, el veterano Rafael Márquez no hizo el viaje por problemas legales, y Héctor Moreno, Diego Reyes y Andrés Guardado aquejan lesiones.

Márquez, quien intenta jugar en su quinto Mundial, fue sancionado por el Departamento del Tesoro en agosto pasado y, entre otras cosas, no tiene permitido ingresar a territorio estadounidense.

México tuvo la primera oportunidad de gol apenas a los cinco minutos, cuando Jesús Corona sacó un disparo que fue desviado por el arquero Wayne Hennessey.

Gales respondió a los 24, cuando Harry Wilson se internó al área por costado derecho y sacó un tiro que se fue ligeramente desviado del arco mexicano.

Los mexicanos volvieron a tocar a la puerta hasta los 39, cuando Herrera probó suerte de media distancia pero su intento se fue por encima del arco gales.

A los 55, Herrera tuvo otra buena oportunidad cuando entró al área por el costado izquierdo pero el portero Hennessey salió al paso del volante mexicano y desvió el intento con la pierna derecha.

Sobre el final del encuentro, México controló la posesión pero sólo fue capaz de generar un par de disparos a puerta, uno de ellos de Giovani Dos Santos a los 88.