México anuncia una reforma a su sistema de salud

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece su primera conferencia de prensa como mandatario de México, en la Ciudad de México, el lunes 3 de diciembre de 2018. (AP Foto/Christian Palma)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el viernes un plan para renovar en dos años el actual sistema de salud pública con una inversión equivalente a 5.700 millones de dólares y énfasis en la población pobre de México.

El mandatario también propuso que se incluya la eutanasia o muerte voluntaria asistida en el sistema de salud, lo que aún no está permitido en el país.

“¿Por qué no implementamos algo para el bien morir? ¿Por qué no la asistencia?”, declaró López Obrador. “Son cuestiones muy importantes que tenemos que resolver entre todos”.

Con el plan se pretende mejorar los servicios de hospitalización y garantizar la entrega de medicamentos gratuitos a los mexicanos no cubiertos por alguno de los dos principales sistemas federales de servicios médicos.

México ya cuenta con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para los trabajadores del sector privado, que se financia con cuotas obrero-patronales, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para los empleados del gobierno.

Los agricultores, los trabajadores independientes y los vendedores callejeros no suelen estar afiliados a esos sistemas.

“Más de la mitad de la población no tiene ningún seguro, no tiene seguridad social”, afirmó el mandatario. “Entonces, para ellos es este programa, es para todos. Pero el énfasis es atender a los que no tienen seguridad social, a los más pobres”.

En la actualidad, las personas sin IMSS o ISSSTE reciben atención médica en clínicas públicas a nivel estatal o local, que con frecuencia carecen del nivel adecuado de atención y de medicamentos.

Sin embargo, bajo el nuevo plan muchas personas podrían recibir atención de emergencia en un hospital del IMSS o del ISSSTE, que cuentan con mayores recursos. López Obrador se comprometió a mejorar la financiación y el personal médico de los hospitales públicos.

El presidente anunció también que el gobierno federal asumirá la responsabilidad de brindar atención de salud a toda la población en ocho estados del sureste de México, una región pobre a la que el plan beneficiará inicialmente. Los 24 estados restantes serán integrados al proyecto en dos años, ocho a la vez.

López Obrador hizo hincapié en la entrega de todos los medicamentos que necesiten los enfermos. Aunque a los pacientes se les diagnostican sus dolencias, con frecuencia los hospitales públicos no tienen los medicamentos que necesitan.

A menudo los pacientes se ven obligados a comprar los medicamentos por su cuenta en farmacias privadas, y ha habido muchos casos de fraude y corrupción en las licitaciones del gobierno para adquirirlos.

López Obrador dijo que invitaría a las Naciones Unidas para que supervise los programas de compras a fin de garantizar la transparencia.