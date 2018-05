Mellizos nacidos Día de Star Wars nombrados como personajes

OGDEN, Utah, EE.UU. (AP) — Que la fuerza los acompañe.

Una pareja de Utah se convirtió en padres de un niño y una niña en el día de "Star Wars", el viernes 4 de mayo.

La fecha es celebrada por los fans de la franquicia cinematográfica debido a que en inglés, “May the fourth”, suena como la línea de la película "May the force be with you" (“Que la fuerza te acompañe”).

Kendall y Ross Robbins dijeron al canal KSTU-TV que nombraron a sus hijos Rowan Luke y Kai Leia. Sus segundos nombres son los de dos de los personajes principales de la emblemática serie.

"Tan pronto supimos que había la posibilidad de que fueran bebés del 4 de mayo, pensamos, okey", dijo Ross Robbins.

La pareja decoró la habitación de los mellizos con tema de "Star Wars".