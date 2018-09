Mbappé anota y ve la tarjeta roja; PSG gana

El delantero del PSG Kylian Mbappe patea el balón en un partido de la liga francesa contra Nimes el sábado, 1 de septiembre del 2018. (AP Foto/Claude Paris)

PARIS (AP) — Kylian Mbappé anotó un gol brillante a última hora y salió expulsado al final de la electrizante victoria del 4-2 del Paris Saint-Germain en casa de Nimes el sábado en la liga francesa.

Dos semanas después de anotar dos goles como suplente contra Guingamp, Mbappé rescató al PSG con un disparo imparable a los 77 minutos para oponer la cuenta 3-2.

Mbappé dio alcance a un servicio largo en el contrataque, controló con la parte interna del pie derecho y sin perder velocidad, se acomodó el esférico para sacar un potente disparo al fondo de las redes.

El PSG ha ganado sus cuatro juegos y aventaja por tres puntos al Dijon y al Toulouse.

A segundos del final, Mbappé reaccionó a una barrida tardía del mediocampista Teji Savanier y empujó al jugador al suelo.

El árbitro Jerome Brisard, que le había sacado la amarilla a Mbappé en la primera mitad por patear un balón en protesta, le mostró esta vez la roja. Mbappé salió visiblemente molesto del campo, y reprendido por su propio arquero Alphonse Areola. Savanier también fue expulsado.

Mbappé recibe automáticamente una suspensión de un encuentro, pero no se arrepiente de lo que hizo.

“Si volviera a suceder, haría lo mismo y me disculparía con los aficionados y con todo el mundo, pero no tolero estas cosas”, dijo Mbappé. “Si fuera la misma falta porque un jugador intenta ir por el balón, no hay problema, pero él no tenía intención de ir por el balón”.

Neymar y el argentino Ángel Di María pusieron al PSG al frente 2-0 antes del descanso.

Con el marcador 2-1 a 20 minutos del final, Thiago Silva derribó al mediocampista Theo Valls dentro del área. Brisard ignoró la falta, pero cambió de parecer tras consultar con el VAR. Savanier empató desde el manchón penal y el Nimes borró una desventaja de 2-0.

El uruguayo Edinson Cavani añadió un cuarto gol en el descuento tras recibir un pase de Di María

En otros encuentros, el Dijon desperdició la oportunidad de alcanzar al PSG en la cima al caer en casa 2-0 con el Caen, mientras que el Toulouse llegó a nueve puntos al derrotar 2-1 al colero Guingamp.

Además, Angers superó 1-0 al Lille, Montpellier venció 1-0 al Reims y Nantes 3-2 al Estrasburgo.