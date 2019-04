Marioni promete título en Pumas en menos de 3 años

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Eliminados de la liguilla del torneo Clausura, Pumas respira optimismo, al menos con su entrenador. Bruno Marioni aseguró el martes que en menos de tres años le dará un campeonato de liga que se le ha negado a los universitarios desde hace ocho años.

Marioni, quien asumió este torneo en relevo por David Patiño, apenas ha guiado a Pumas a cuatro triunfos en los 10 partidos que ha estado al frente y ha perdido cuatro, incluyendo el del pasado fin de semana ante Cruz Azul que los dejó eliminados.

“Yo estoy trabajando para proyecto”, dijo el entrenador argentino. “No vine a trabajar exclusivamente para algo puntual, tengo tres años de contrato y no tengo ninguna duda de que pasado un tiempo y antes de que cumpla mi contrato, este equipo va a ser campeón porque lo estamos preparando para ser campeón”.

Antes de la llegada de Marioni al banquillo, Pumas alcanzó las semifinales el torneo anterior con Patiño. El equipo no llega a una final desde que se coronó en el Clausura 2011.

Pumas es considerado uno de los clubes más populares en México pero la falta de campeonatos provocará una reestructuración en el equipo que fue anunciada el lunes por la dirigencia, aunque sin entrar en detalles, incluyendo la continuidad del “Barullo” Marioni.

“De lo que se informó ayer yo no tengo más que comentar, no me corresponde, entiendo que las modificaciones que se intentan hacer son por el bien de Pumas”, agregó el estratega.

Tras la derrota ante los celestes se viralizó un video en el que se ve al presidente del patronato que maneja al equipo, Rodrigo Ares de Parga, discutiendo con el brasileño Leandro Augusto, director deportivo.

Marioni dijo que no tenía que ver con el resultado y que el dirigente estaba molesto por que consideraba que el arbitraje del encuentro había sido deficiente.