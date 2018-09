Mancini usa música en entrenamientos de selección italiana

El técnico de la selección nacional de fútbol de Italia Roberto Mancini encabeza una sesión de entrenamientos para el partido del viernes contra Polionia en la Liga de Naciones de la UEFA, en Coverciano, cerca de Florencia, el lunes, 3 de septiembre del 2018. (Claudio Giovannini/ANSA vía AP)

FLORENCIA, Italia (AP) — El técnico de Italia Roberto Mancini está probando algo nuevo para motivar a sus jugadores.

Por primera vez en los entrenamientos de la selección nacional, se está escuchando música, a través de un altavoz conectado a un celular.

"Es una cosa nueva. Ha estado aquí tres años y hasta ahora solamente había escuchado música en el vestuario”, dijo el arquero del Milan y la selección Gianluigi Donnarumma el martes.

"Ayer nos entrenamos con un poco de música, me pareció extraño, y le pregunté al entrenador de arqueros. Me explicó que a Mancini le gusta trabajar así porque da un poco de entusiasmo extra”.

La lista de música escuchada el lunes incluye artistas como Queen, Miley Cyrus, The Rolling Stones y The Killers. Curiosamente, no hubo ninguna canción italiana.

Mancini quiere hacer de todo para sacar a Italia de su momento más bajo, luego que la selección se perdió la Copa del Mundo por primera vez en casi seis décadas.

Italia recibirá a Polonia en Bolonia el viernes y visitará a Portugal, tres partidos. Serán los primeros partidos competitivos de Mancini al frente de la selección.