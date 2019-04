Maleantes matan a tiros a 5 personas en capital de Haití

Berlin Sylveste es atendido en la sala de emergencia del Hospital General tras haber sido baleado, en Puerto Príncipe, Haití, el jueves 25 de abril del 2019. (AP Foto/Dieu Nalio Chery) Berlin Sylveste es atendido en la sala de emergencia del Hospital General tras haber sido baleado, en Puerto Príncipe, Haití, el jueves 25 de abril del 2019. (AP Foto/Dieu Nalio Chery) Photo: Dieu Nalio Chery, AP Photo: Dieu Nalio Chery, AP Image 1 of / 1 Caption Close Maleantes matan a tiros a 5 personas en capital de Haití 1 / 1 Back to Gallery

PUERTO PRÍNCIPE, Haití (AP) — Una banda de maleantes mató a tiros a cinco personas e hirió a siete en un ataque sorpresivo en la capital de Haití, dijeron las autoridades el jueves.

No hubo arrestos tras el ataque ocurrido el miércoles por la noche en el vecindario de Carrefour-Feuilles, en el sur de Puerto Príncipe.

El comisionado de la policía de Puerto Príncipe, Joel Casseus, dijo a The Associated Press que cuatro personas murieron en el lugar y otro en el hospital. No quedó claro qué provocó el tiroteo.

La policía dijo que agentes intercambiaron fuego con presuntos atacantes cuando ellos llegaron a recoger los cadáveres el jueves por la mañana.

El flamante primer ministro Jean-Michel Lapin prometió tomar medidas pero no dio detalles.

"Lo ocurrido... es inaceptable", dijo. "Damos nuestras condolencias a todo aquel que haya sido víctima del estado de inseguridad que ha estado ocurriendo en nuestro país desde hace mucho tiempo".