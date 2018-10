Luisiana: Lluvia destruye cultivos de soya

BATON ROUGE, Luisiana, EE.UU. (AP) — Las disputas comerciales con China perjudican a los productores de soya de Luisiana, cuyos cultivos además resultaron sumamente afectados por las lluvias durante la temporada de cosecha, afirmó un legislador del estado mientras solicitaba ayuda al gobierno federal.

Muchos cargamentos de soya han sido enviados por el río Mississippi y no a la costa oeste, llenando los silos de almacenamiento y dejando “muy poco espacio para recibir cultivos adicionales locales”, escribió el representante federal Ralph Abraham en una misiva en la que solicitó el martes al secretario de Agricultura Sonny Perdue que buscara la manera de que la dependencia ayude a los granjeros.

La soya fue uno de los productos más afectado por los aranceles impuestos por China en respuesta a los gravámenes que ordenó el gobierno del presidente Donald Trump.

“Los graneros han informado a muchos de los granjeros que cultivaron soya hacia la parte final de la temporada que, a menos que hayan reservado lugar o que su grano sea de calidad superior, no pueden ni podrán aceptarlo. Los granjeros deben elegir entre cultivar soya sin tener donde almacenarla, o dejar que se pudra en el campo”, escribió Abraham.

La superficie de cultivo de soya en este año en Luisiana representa alrededor del 1% del total de Estados Unidos.

En Indiana, las autoridades estatales de Agricultura señalaron que los granjeros podrían sufrir problemas de almacenamiento debido a una producción por encima del promedio y a los aranceles como resultado de las disputas comerciales entre el presidente Trump y China.

La soya debe ser cultivada y vendida para ser elegible a la exención arancelaria de acuerdo al paquete de rescate por 12.000 millones de dólares anunciado en julio pasado.

“No tenemos lugar para nuestra soya. Solo están aceptando los granos menos dañados y no tengo una sola fanega que pueda embarcar o vender”, dijo el productor de Acadiana, Richard Fontenot, vicepresidente de la Federación de Granjeros de Luisiana, de acuerdo al diario The News Star of Monroe.