Louboutin será reconocido por Consejo de Alta Costura

NUEVA YORK (AP) — De una pequeña botella de esmalte para uñas surgió un imperio de la moda.

El diseñador Christian Louboutin dijo que estaba experimentando en su fábrica cuando tomó la botella de barniz rojo de su asistente para pintar las suelas generalmente negras de sus zapatos y probar un poco de color brillante.

El experimento funcionó, obviamente. Y ahora las zapatillas de suela roja de Louboutin, con altísimos tacones y precios igualmente altos, son “icónicos como símbolo de la feminidad erótica”, dijo Valerie Steele, directora del Museo del Instituto de Tecnología de la Moda (FIT, por sus siglas en inglés), al explicar por qué fue elegido Louboutin como la persona honrada por el Consejo de Alta Costura del museo.

El prestigioso honor, entregado cada año al comienzo de la Semana de la Moda de Nueva York en septiembre, suele ser para un diseñador de ropa, pero Louboutin dijo a The Associated Press esta semana que los amantes de la moda tienen una relación especial con los zapatos, más que con la ropa, o al menos una relación diferente.

“La mujer lleva la ropa, ¿pero qué hay de los zapatos? Ellos llevan a la mujer”, dijo el martes el diseñador, cuyo estudio se encuentra en París, en entrevista telefónica. “Así que es una interacción diferente”. El zapato, dijo, “es un pedestal. Esta pequeña cosa en tus pies también te vuelve una persona diferente, de muchas maneras. Afecta tu silueta entera, y la manera en la que caminas o te mueves”.

Hay otra ventaja para los zapatos, agregó: la persona que los lleva puestos puede verlos. “Si tienes un vestido no lo puedes ver, a menos que tengas un espejo, pero si tienes un par de zapatos, todavía puedes ver a tus pies, todo el tiempo”.

Steele del FIT dice que los zapatos siempre han sido una parte importante de la voluminosa colección del museo, que incluye unos 4.000 pares “y contando”.

“La gente realmente se obsesiona con los zapatos”, dijo. La directora quien calificó las suelas rojas de Louboutin como un “toque de genialidad, que cosa tan sencilla pero efectiva, porque el rojo está codificado para nosotros como el color de la pasión, la seducción y el amor ... ¿pero quién habría pensado en ponerlo en la suela de un zapato?”.

Louboutin también diseña zapatos para hombres, pero son las zapatillas de dama lo que lo han vuelto famoso, especialmente los tacones (aunque también diseña zapatos bajos). Van de los cientos de dólares el par a los miles, dependiendo de los adornos. Y las celebridades los adoran “me voy a poner mis Louboutin", dice el coro de una canción de Jennifer Lopez de 2009.

Louboutin, de 56 años, dijo que su carrera comenzó con su pasatiempo de infancia al dibujar zapatos.

“Cuando los adultos me preguntaron a qué me quería dedicar cuando creciera, dije que quería dibujar zapatos”, dijo. “Pero no pensaba que eso era un trabajo real”.

Había diseñado por varios años cuando se le ocurrió la idea de la suela roja a comienzo de los 90. Unas semanas después del experimento con el barniz, dijo, estaba en una tienda de París viendo a una pareja considerar un par de zapatos con las típicas suelas negras. Su compañera de trabajo notó que el hombre era “muy apuesto”, dijo Louboutin, y vio cuando él volteó unos zapatos para ver la suela pero no había nada especial. Cuando la pareja se fue la compañera le dijo que debieron poner su teléfono en la suela.

Louboutin tomó esta experiencia como una señal “de que la suela debería tener su propia identidad”.

Pensó en cambiar el color cada temporada, pero después se dio cuenta que el rojo, el color de la sangre, era único. “tenía muchas clientas que solo se vestían de negro pero llevaban rojo en los labios y en las uñas”.

Los zapatos de Louboutin son usados por amantes de la moda de todo el mundo, la primera dama Melania Trump parece ser una admiradora y suele ser fotografiada con sus Louboutin, como un par con tacones súper altos que llevó en Japón recientemente.

Louboutin dice que disfruta ver a quien lleva sus obras y cómo lo hacen. “Mi trabajo es diseñar zapatos y producir un objeto de deseo para mujeres”, dijo. “Después de que ya no están en mis manos no puedo juzgar quién los lleva o cómo deberían llevarlos”.

Agregó que a pesar de que las celebridades son buenas para su negocio, su preferencia es descubrir a alguien nuevo que se vea bien con sus zapatos.

"Si camino por la calle y veo unos zapatos que se ven bien casi me siento celoso”, dijo. “Y luego veo que es una suela roja y dijo ¡yupi!”

El almuerzo del Consejo de Alta Costura se realizará el 4 de septiembre y coincide con una nueva exposición en el museo del FIT: "Paris, Capital of Fashion", que se presentará del 6 de septiembre al 4 de enero.

