LO ÚLTIMO: "Ya no me pertenezco, soy del pueblo", dice AMLO

De pie junto a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, el nuevo presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sostiene un bastón de mando durante una ceremonia tradicional indígena en el Zócalo de Ciudad de México el sábado 1 de diciembre de 2018.

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las últimas noticias relacionadas con la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como nuevo presidente de México:

___

19:16

La noche cubría la plaza principal de México mientras el nuevo presidente del país gritaba las consignas que lo llevaron al poder: primero los pobres, una nueva austeridad, no más corrupción y mejoras en salud y educación.

Andrés Manuel López Obrador cerró su segundo discurso del día ante miles de mexicanos emocionados que lo aplaudían. Durante casi dos horas, repitió acciones que enlistó durante la mañana en el Congreso, cuando asumió el poder, y que mencionó por primera vez durante su campaña.

Sus simpatizantes se mostraron especialmente emocionados con sus promesas en beneficio de los indígenas, la eliminación a la pensión de los expresidentes y la venta del avión presidencial, así como el mejoramiento urbano en favor del turismo en regiones poco conocidas del país, la realización de consultas populares, la construcción de universidades públicas y el compromiso de que no existirá el espionaje.

___

18:30

En uno de sus primeros actos de gobierno, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador firma un acuerdo con sus contrapartes de tres países centroamericanos para establecer un plan que permita detener el flujo de migrantes que buscan asilo en Estados Unidos.

La Cancillería dijo el sábado que el plan incluye un fondo para generar empleaos en la región y apunta a atacar las causas estructurales de la migración en El Salvador, Guatemala y Honduras.

Miles de migrantes, la mayoría hondureños, se han unido recientemente a caravanas para tratar de cruzar México y solicitar refugio en la frontera estadounidense.

Docenas de migrantes entrevistados por The Associated Press han dicho que viajan para dejar atrás la violencia y pobreza que impera en sus países de origen.

___

17:50

Desde la principal plaza pública del país, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador arranca su segundo discurso del día como nuevo mandatario.

“Luego de recibir el bastón de mando de los pueblos originarios de nuestra gran nación, reafirmo el compromiso de no mentir, no robar, y no traicionar al pueblo de Mexico”, dijo ante miles de mexicanos que lo aplaudían emocionados.

Recordó su primera alocución del día, en el Congreso de la República, y su repudio a los vicios del viejo régimen. Asimismo, reafirmó su idea de iniciar una cuarta transformación en la nación.

“Ahora quiero expresar lo que ya hemos hecho y estamos por iniciar. Lo que bien podríamos llamar ‘una modernidad’ forjada desde abajo y para todos”, agregó. “Después de la purificación a la investidura presidencial por los pueblos indígenas de México, diría para resumir en una frase lo que buscamos, lo que anhelamos: la purificación de la vida pública de México”.

Continuó reafirmando compromisos que ya había expresado e inició con prometer atención especial a los pueblos indígenas. “Es una ignominia, una vergüenza, que nuestros pueblos originarios vivan desde hace siglos bajo la opresión y el racismo con la pobreza y la marginación a cuestas”, expresó. “Por eso, todos los programas del gobierno tendrán como población preferente a los pueblos indígenas de las diversas culturas del país. Se atenderá a todos los mexicanos sin importar creencias, clases, organizaciones, sexo, partidos, sectores económicos o culturales, pero se aplicará el principio de que por el bien de todos, primero los pobres”.

___

17:37

Al grito de “¡No estás solo!”, mexicanos coreaban en el centro capitalino de México al final de una ceremonia indígena para festejar la nueva presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

La ceremonia --altamente simbólica y emotiva-- concluyó con la entrega del “bastón de mando” de los indígenas al mandatario, lo que representa la confianza ofrecida de los pueblos locales a López Obrador.

El escenario era bastante colorido. Frente a la catedral de Ciudad de México, en una estructura colmada de adornos hechos en maíz --producto icónico de la agricultura mexicana-- López Obrador repartió besos y abrazos a todo aquel que se le acercara.

___

17:25

La voz de un indígena se quiebra en llanto durante una emotiva ceremonia para festejar la presidencia de Andrés Manuel López Obrador en México.

La escena es inédita en la historia del país: los mexicanos nunca antes habían visto tanta cercanía entre un mandatario y los indígenas tras una toma de poder.

A López Obrador le acompañaba su esposa, la escritora e investigadora Beatriz Gutiérrez Müller.

Mientras uno de los líderes indígenas recitaba palabras para seguir uno de los rituales de la tarde, los asistentes el centro de Ciudad de México coreaban lo que decía.

El presidente levantaba la mano en alto hacia el poniente, saludaba al viento y mientras tanto sonaba un caracol a través del micrófono que amplificaba la invocación a los ancestros y llevaba el sonido a los miles de mexicanos reunidos.

___

17:14

“Queremos a todo este pueblo presente aquí en esta gran plaza sagrada”.

Con esa frase, Carmen Santiago Alonso --sacerdotisa de los valles centrales del estado sureño de Oaxaca-- levanta la voz en nombre de los indígenas mexicanos para recibir al nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Dirigiéndose al nuevo mandatario, la mujer --vestida de blanco y con ropas tradicionales de pies a cabeza-- dijo que los pueblos originarios y afromexicanos se hacían presentes y pidió a López Obrador que le permitiera hacerle un ritual de purificación para liberarlo de las malas energía y que se cumplieran sus deseos.

___

17:10

Sonriente, a paso lento y estrechando la mano de sus simpatizantes, Andrés Manuel López Obrador deja el Palacio Nacional para ofrecer su segundo discurso día en el Centro Histórico de Ciudad de México.

Tras su toma de posesión en el Congreso de la República, el nuevo presidente mexicano comió con los invitados nacionales e internacionales al evento.

Por la tarde-noche del sábado se esperaba que continuaran las celebraciones en el llamado Zócalo capitalino.

___

13:44

El presidente venezolano Nicolás Maduro llega a Palacio Nacional para asistir a una comida junto a otros invitados a la ceremonia de juramentación de Andrés Manuel López Obrador como nuevo mandatario mexicano.

La invitación a Maduro despertó las críticas de varios mexicanos por la crisis económica, política y social que vive Venezuela. Muchos acusan a Maduro de actuar como un dictador y durante la toma de poder en el Congreso de López Obrador, algunos legisladores de un partido conservador colocaron una manta con el rostro del presidente y la leyenda “Maduro, no eres bienvenido”.

El venezolano no asistió al Congreso.

___

13:34

En su primer día como nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se mostró confiado en lo que dijo la noche que ganó las elecciones: el pueblo me cuidará.

Sin seguridad ni guardaespaldas, el mandatario llegó hasta Palacio Nacional para asistir a una comida con los invitados nacionales y extranjeros a su toma de posesión.

Al descender de su modesto vehículo, caminó tomado de la mano de su esposa --la escritora e investigadora Beatriz Gutiérrez Müller-- mientras algunos periodistas tomaban video y fotografías a corta distancia de él.

A su entrada al recinto fue recibido por una escolta militar.

Los invitados fueron llegando poco después.

___

13:15

El nuevo presidente de México, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que será un gobernante austero y reafirmó esa idea poco después de asumir como mandatario.

Apenas concluyó la ceremonia de juramentación en el Congreso mexicano, abordó un modesto auto, el mismo Volkswagen Jetta blanco que lo ha transportado desde antes de ganar las elecciones de julio.

En un país donde por décadas los presidentes se trasladaban en camionetas y escoltados por guardias presidenciales, la escena del sábado en México no podía ser menos atractiva: el Jetta blanco con el presidente abordo, seguido de vehículos militares con cadetes uniformados.

El auto avanzó lentamente desde la Cámara de Diputados hasta el Palacio Nacional, en el centro de Ciudad de México, donde tenía previsto reunirse con sus invitados: mandatarios y líderes de varios países que, ellos sí, se trasladaron en camionetas y resguardados.

___

12:43

"Mi honestidad es lo que estimo más importante en mi vida. Estoy preparado para no fallarle a mi pueblo", dice el presidente mexicano ante los aplausos de decenas de asistentes al Congreso de la República para su juramentación.

En su discurso Andrés Manuel López Obrador enfatizó la austeridad que siempre ha asegurado que mantendrá durante su gobierno. “Nada material me interesa ni me importa la parafernalia del poder. Siempre he pensado que el poder debe ejercerse con sabiduría y humildad y que solo adquiere sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás”, dijo.

“Estoy consciente de la gran expectativa que existe entre los mexicanos y el desafío que significa enfrentar los grandes y graves problemas nacionales, pero estoy optimista y creo que vamos a salir bien”, aseguró.

Expresó que a mitad de su gestión llevaría a cabo un referendo para que los mexicanos decidan si debe continuar como mandatario.

“¡Viva México!”, gritó al concluir su alocución antes de que en la sala se entonara el himno nacional.

___

12:35

El nuevo presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció que pedirá a Estados Unidos y Canadá ir más allá de su acuerdo comercial trilateral y buscar un acuerdo de inversiones que permita enfrentar la migración en Centroamérica y México.

En la ceremonia de toma de protesta como nuevo mandatario, a la que también asistió el vicepresidente estadounidense Michael Pence, el político izquierdista agradeció al presidente Donald Trump el “trato respetuoso” que le ha dado desde que ganó las elecciones el 1 de julio y, además, que “haya enviado en señal de amistad a su hija Ivanka”.

López Obrador dijo que también ha tenido una buena atención del primer ministro canadiense Justin Trudeau.

Y a los líderes de Estados Unidos y Canadá, dijo, les pedirá trabajar en un acuerdo para que empresas y gobierno inviertan en Centroamérica y México y “enfrentar de esta forma el fenómeno migratorio”, no con medidas coercitivas.

El anuncio de López Obrador ocurre en momentos en que en la frontera entre México y Estados Unidos se encuentran migrantes centroamericanos que viajaron en caravana desde Honduras, El Salvador y Guatemala, y que han generado la molestia del presidente estadounidense, quien ha dicho que buscan invadir su país.

Apenas el viernes, en el marco de la cumbre del grupo de líderes del G20 en Argentina, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), el cual reemplazará al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual se mantuvo vigente por 24 años.

___

12:25

Ante la ovación de varios asistentes a su toma de poder en el Congreso de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador enlista algunas de las acciones que pretende llevar a cabo para combatir la desigualdad y la pobreza en México.

Entre ellas, destacó la cancelación de la reforma educativa, aseguró que habría atención médica y medicamentos gratuitos en zonas marginadas del país garantizada a mitad de su gobierno, que los aumentos al salario mínimo no volverán a fijarse por debajo de la inflación y que los jóvenes que quieran trabajar deberán ser contratados y recibirán un salario.

"No se va a dar la espalda a los jóvenes ni se les va a ofender de esa manera porque no es culpa de ellos que no tengan oportunidad de trabajo y de estudio", dijo sobre esto último.

Además, en cuanto a educación, aseguró que se otorgarán 10 millones de becas a estudiantes en todos los niveles de escolaridad y que se abrirán 100 universidades públicas.

Asimismo, entre otras cosas, dijo que cumpliría su promesa de vender el avión presidencial y reiteró que su salario será 40% de lo que ganaba el mandatario saliente, Enrique Peña Nieto.

___

12:18

“No se condenará a quienes nacen pobres a morir pobres”.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador reitera su compromiso con los más desfavorecidos del país. “Todos los seres humanos tienen derecho a ser felices. Es inhumano utilizar al gobierno para defender los intereses particulares y desvanecerlo para defender los intereses de las mayorías”, dijo.

En distintas ocasiones, su discurso fue interrumpido con aplausos y ovaciones en el Congreso.

“Es pertinente pues, exponer con toda claridad que vamos a atender y a respectar a todos, que vamos a gobernar para todos, pero que le vamos a dar preferencia a los vulnerables y los desfavorecidos”, agregó.

“Por el bien de todos, primero los pobres”, expresó.

El combate a la desigualdad y la atención a los más desfavorecidos del país son algunos de los compromisos que desde su campaña repitió el ahora presidente.

___

11:53

Tras reiterar su compromiso con la transparencia --“Al margen de la ley nada, y por encima de la ley nadie”-- el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dice que se transitará hacia una “verdadera democracia”, donde no haya lugar para los fraudes electorales.

“Las elecciones serán limpias y libres y quien utilice recursos públicos o privados para comprar votos y traficar con la pobreza de la gente, o el que utilice el presupuesto para favorecer candidatos o partidos irá a la cárcel sin derecho a fianza”, aseguró.

Recientemente, a pesar de que aún no había asumido el poder, López Obrador ordenó que se realizaran dos polémicas consultas ciudadanas que generaron varios cuestionamientos entre analistas y mexicanos --y fueron calificadas por algunos como “irregulares” por su opacidad y falta de organización-- sobre la cancelación del nuevo aeropuerto de México y la construcción del Tren Maya en el sur del país.

En su discurso, López Obrador también tocó un tema sensible entre la población del país: el aumento a los precios de la gasolina, lo que despertó el enojo de los mexicanos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“No aumentaran los precios de los combustibles más allá de la inflación”, aseguró. “Ahora resulta que los que aumentaron el precio a las gasolinas están pidiendo que baje”.

También criticó el aumento a la deuda pública que, dijo, se registró durante los mandatos de los tres mandatarios que le precedieron.

___

11:46

El nuevo presidente mexicano vuelve a enfatizar su rechazo a la corrupción que está incrustada en el país, pero reitera su intención de transformar a México de manera pacífica.

“Queremos regenerar de verdad la vida pública de Mexico”, dijo. “Si abrimos expedientes, dejaríamos de limitarnos a buscar chivos expiatorios como se ha hecho siempre y tendríamos que empezar por los de mero arriba, como del sector público como privado”.

El combate a la corrupción fue una de sus principales promesas como candidato. El sexenio de su antecesor estuvo plagado de escándalos que involucraron a políticos de diferentes niveles.

“No habría juzgados ni cárceles suficientes, y lo más delicado, lo más serio, meteríamos al país en una dinámica de fractura, conflicto y confrontación, y ello nos llevaría a consumir tiempo, energía y recursos que necesitamos para emprender la regeneración verdadera y radical de la vida pública de México”.

Aseguró que a partir de ahora la corrupción será considerada como un delito grave --porque no lo era-- y que tanto sus “compañeros de lucha” como su propia familia, podrían ser sometidos al escrutinio público de considerarse necesario.

___

11:30

Andrés Manuel López Obrador inicia su primer discurso como el nuevo presidente de México.

Ante los invitados y periodistas que asistieron al Congreso para la toma de poder reiteró las ideas que promovió durante su campaña y criticó aspectos de las gestiones que le antecedieron.

“Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y de la pequeña minoría que ha lucrado con el influyentismo”, dijo. “Ésa es la causa principal de la desigualdad económica y social, y también de la inseguridad y de la violencia que padecemos”.

También se refirió a la “ineficiencia” del modelo económico neoliberal y cuestionó la reforma energética, impulsada por el exmandatario Enrique Peña Nieto.

Entre algunos mexicanos y analistas existen dudas y cierta preocupación sobre las transformaciones económicas que López Obrador podría hacer en el cargo.

___

11:23

Andrés Manuel López Obrador jura como el primer presidente de izquierda en la historia reciente de México.

A su llegada al Congreso le esperaban legisladores, políticos mexicanos e invitados internacionales.

Tras saludar al mandatario saliente, Enrique Peña Nieto, López Obrador inició su discurso.

“Protesto hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen”, dijo.

Segundos después, el presidente del Congreso, Porfirio Muñoz Ledo, le entregó la banda presidencial.

“Hoy empieza un cambio de régimen político”, dijo.

___

10:00

Uno de los primeros actos oficiales del nuevo gobierno de México fue abrir las puertas a la gente de la residencia presidencial, donde hasta ahora vivían los mandatarios en turno y cuyo acceso se mantenía restringido.

El nuevo mandatario, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que no vivirá en la residencia presidencial de Los Pinos, la cual transformará en un centro cultural.

La mañana del sábado, cuando por primera vez se permitirá el acceso a quien lo desee, se veía aún poca gente.

“Este día no se va a volver a repetir”, dijo Gabriela Barrientos, una secretaría jubilada de 71 años que llegó hasta el lugar.

Los Pinos se localiza en Chapultepec, el principal parque de la Ciudad de México. El ingreso a la residencia ha sido restringido desde que se construyó en la década de 1930.

___

09:30

Aún no está confirmada su presencia en la ceremonia de toma de protesta del nuevo presidente de México y ya hubo una protesta en contra del mandatario venezolano Nicolás Maduro.

Legisladores conservadores mexicanos colocaron en una de las paredes del salón de sesiones de la Cámara de Diputados una manta con la foto del presidente venezolano y la leyenda: “Maduro no eres bienvenido”.

El izquierdista Andrés Manuel López Obrador, quien asume como nuevo presidente de México, invitó a varios líderes a la ceremonia en el Congreso, incluido el mandatario de Venezuela. Hasta la mañana del sábado, sin embargo, no estaba claro si Maduro llegaría.

El conservador Partido Acción Nacional manifestó su oposición a la invitación a Maduro por la crisis económica y política que vive Venezuela.

Algunos críticos de López Obrador han intentado asociar desde hace mucho tiempo a López Obrador con el socialismo venezolano, aunque sin ninguna evidencia.