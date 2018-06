Kvitova defiende título de Birmingham al vencer a Rybarikova

BIRMINGHAM, Inglaterra (AP) — Petra Kvitova remontó de una desventaja de un set para derrotar a Magdalena Rybarikova el domingo y retener su título en el torneo de Birmingham, con lo que la checa mantiene su impresionante nivel rumbo a Wimbledon.

Kvitova no había perdido un solo set en Birmingham pero fue puesta a prueba por la eslovaca de 29 años antes de sacar una victoria por 4-6, 6-1, 6-2.

Bicampeona en Wimbledon, Kvitova cambió de estilo de juego después de ceder el primer set a Rybarikova y selló el triunfo con un ace al final de un servicio con su rival en love.

"¿Puedo ganar Wimbledon (este año)? Bueno, ¿por qué no?", dijo Kvitova al final del encuentro. "Pero muchas cosas pueden suceder. Una puede lesionarse... Hay una mentalidad un poco diferente en un Grand Slam, y yo trataré de prepararme mentalmente para este torneo".

Es el quinto título que Kvitova alza este año, más que ninguna otra jugadora en la gira, y la mayor cantidad de victorias con 37.

"Se siente maravilloso", expresó.

De mantener este nivel durante tres semanas más, todo sería posible para una jugadora zurda cuya carrera estuvo seriamente en duda hace 18 meses después de sufrir un ataque con un cuchillo en su hogar en diciembre de 2016 por el que requirió someterse a una cirugía de mano izquierda.

Después de sacudirse los nervios del primer set set, Kvitova resultó demasiado buena para Rybarikova, que el año pasado se coló a las semifinales de Wimbledon y que al arranque del encu3entro fue la mejor en la cancha de césped con base en una combinación de tiros con efecto y veloces voleas.

"Al principio yo no estaba relajada, y me sentía muy nerviosa", confesó Kvitova. "Magdalena me puso bajo presión con sus respuestas (a los servicios). Fue difícil remontar, y debo tratar de jugar con más calma".

La competencia en Wimbledon inicia el 2 de julio.

El regreso a la final de Rybarikova, campeona aquí en 2009, representó un enorme logro para una tenista que se hallaba fuera de las mejores 400 del mundo hace un año después de cirugías de muñeca y rodilla y que ahora se encuentra entre las primeras 20 del orbe.